Галерея ⟩ Группа Teflon Brothers в Таллинне: в войне виноваты не все русские, многие сейчас ищут спасения в Финляндии

Вишенкой на торте стало выступление музыкального коллектива на празднике по случаю завершения полномочий финского посла Тимо Кантола, чей четырехлетний срок работы в Эстонии подошел к концу. Политическим деятелям и гостям праздника музыка коллектива пришлась по душе, и все пустились в пляс во время песен Eesti и Maradona. Гостей на этом празднике угощали классическими напитками – минеральной водой Värska, игристым и белым вином, не обошлось и без кофе с чаем. Подавались изысканные блюда: копченый лосось, салат с креветками, картофельный салат и многое другое.

Группа Teflon Brothers выступила в посольстве Финляндии в Таллинне Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Перед праздником на пресс-конференции группы Teflon Brothers было сообщено, что это уже не финская, а эстонская группа. Представитель Universal Music Estonia Каспар Коппель сказал, что с этой минуты коллектив начинает сотрудничество с их маркой. Кроме того, все участники группы официально стали э-резидентами Эстонии и получили соответствующие сертификаты.

Пресс-конференция Teflon Brothers в Таллинне Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

На пресс-конференции самыми активными были финские журналисты, которые буквально засыпали участников группы вопросами. «Как вы думаете, чем отличается финский рэп от русского или эстонского?» – спросил один из сотрудников СМИ, не назвавший издания, в котором работает.

На вопросы любопытных журналистов отвечает и больше других с прессой общается рэпер Pyhimys, он же главный брат Teflon Brothers, он же Микко Куоппала.