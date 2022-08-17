Галерея ⟩ Группа Teflon Brothers в Таллинне: в войне виноваты не все русские, многие сейчас ищут спасения в Финляндии

16 августа популярная финская группа Teflon Brothers, недавно прославившая Эстонию в ярком и зажигательном клипе на песню Eesti, дала пресс-конференцию в посольстве Финляндии в Таллинне и получила награду от нашего государства.
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Вишенкой на торте стало выступление музыкального коллектива на празднике по случаю завершения полномочий финского посла Тимо Кантола, чей четырехлетний срок работы в Эстонии подошел к концу. Политическим деятелям и гостям праздника музыка коллектива пришлась по душе, и все пустились в пляс во время песен Eesti и Maradona. Гостей на этом празднике угощали классическими напитками – минеральной водой Värska, игристым и белым вином, не обошлось и без кофе с чаем. Подавались изысканные блюда: копченый лосось, салат с креветками, картофельный салат и многое другое.
Перед праздником на пресс-конференции группы Teflon Brothers было сообщено, что это уже не финская, а эстонская группа. Представитель Universal Music Estonia Каспар Коппель сказал, что с этой минуты коллектив начинает сотрудничество с их маркой. Кроме того, все участники группы официально стали э-резидентами Эстонии и получили соответствующие сертификаты.
На пресс-конференции самыми активными были финские журналисты, которые буквально засыпали участников группы вопросами. «Как вы думаете, чем отличается финский рэп от русского или эстонского?» – спросил один из сотрудников СМИ, не назвавший издания, в котором работает.
На вопросы любопытных журналистов отвечает и больше других с прессой общается рэпер Pyhimys, он же главный брат Teflon Brothers, он же Микко Куоппала.
«О русском рэпе мы не знаем ничего, а вот эстонский, конечно, слышали. В финских хитах больше высокой энергии, они клубные, сделаны в стиле данс-поп. Финский народ больше интересуется спиртным. И если ты зачитал рэп про алкоголь или вечеринки, то, считай, хит уже готов. Уверены, что эстонские хиты в этом смысле более разнообразные, и в них не делается акцент только на напитки для взрослых и вечеринки», – сказал фронтмент коллектива Микко Куоппала.
Песня об Эстонии вышла в начале июня, клип на нее снимали в трех городах – Тарту, Пярну и Таллинне. Сцена с участием журналиста и светской львицы Ану Саагим получилась самой вызывающей. Группа сказала порталу Limon, что это была полная импровизация, они находились в Пярну и практически на ходу придумали, что будут делать. Один из участников Teflon Brothers в этот момент с аппетитом ел устрицу.
Teflon Brothers, став эстонской, планирует в ближайшем будущем дуэты с эстонскими артистами и очень надеется, что публика и жители страны будут воспринимать их как группу с хорошим чувством юмора.
В ходе интервью порталу Limon.ee фронтмен группы Teflon Brothers Микко Куоппала рассказал, что в Финляндии сейчас стало значительно больше россиян, которые не поддерживают путинскую власть, не готовы мириться с ситуацией у себя на родине и просто бегут из РФ. «Уверен, у вас в Эстонии сейчас тоже много таких россиян. Я буквально на прошлой неделе сдал свой дом в Финляндии российской паре, которая переехала к нам в страну и заявила о желании спастись. Не стоит винить в произошедшем весь русский народ, мне абсолютно всё равно, на каком языке вы говорите, я понимаю, что не весь русский народ виноват в случившемся», – сказал Куоппала.
Смотрите галерею из посольства Финляндии в Таллинне и обязательно найдите две минуты, чтобы посмотреть клип на песню Eesti на портале Limon.ee!