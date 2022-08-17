Зачем нам солнце Монако? Таллинн удивляет фантастическими закатами

Эстонская столица не отстает от известных курортов и дарит своим жителям по-настоящему теплые вечера. Фотограф Эдуард Конствик заснял потрясающий закат в порту Пирита. Согласитесь, с первого взгляда не сразу и разберешь, что на снимках наша столица. Синоптики сообщают, что аномальный зной продлится в Эстонии до конца этой недели.