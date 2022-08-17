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Зачем нам солнце Монако? Таллинн удивляет фантастическими закатами

Limon.ee
Зачем нам солнце Монако? Таллинн удивляет фантастическими закатами
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Закат в Пирита
Закат в Пирита Фото: Eduard Konstvik

Вчера вечером 29 градусов тепла было в турецком Кемере, 27 – во французском Сен-Тропе, 28 – в Монако и в… Таллинне.

Эстонская столица не отстает от известных курортов и дарит своим жителям по-настоящему теплые вечера. Фотограф Эдуард Конствик заснял потрясающий закат в порту Пирита. Согласитесь, с первого взгляда не сразу и разберешь, что на снимках наша столица. Синоптики сообщают, что аномальный зной продлится в Эстонии до конца этой недели.

Закат в Пирита
Закат в Пирита Фото: Eduard Konstvik
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