ФОТО ⟩ Юлия Пересильд привезла из Греции тощего беспризорника

«Маленький, худенький, одни глаза и уши. Ну как его не взять?» – написала актриса в соцсетях.

Юлия Пересильд отдыхала в Греции вместе с дочерьми. Семье настолько понравился бродячий котенок, что они решили увезти его домой. Чтобы приютить животное, актрисе пришлось завести на кота паспорт, сделать необходимые прививки и взять у ветеринара справку, купить переноску и специальный билет для животного.