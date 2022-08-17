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ФОТО ⟩ Юлия Пересильд привезла из Греции тощего беспризорника

Limon.ee
Юлия Пересильд привезла из Греции тощего беспризорника
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Юлия Пересильд
Юлия Пересильд Фото: SCANPIX

Юлия Пересильд привезла из отпуска в Греции маленького котенка, который привязался к ее семье на отдыхе.

«Маленький, худенький, одни глаза и уши. Ну как его не взять?» – написала актриса в соцсетях.

Юлия Пересильд отдыхала в Греции вместе с дочерьми. Семье настолько понравился бродячий котенок, что они решили увезти его домой. Чтобы приютить животное, актрисе пришлось завести на кота паспорт, сделать необходимые прививки и взять у ветеринара справку, купить переноску и специальный билет для животного.

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