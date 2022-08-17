55-летняя Сальма Хайек восхитила поклонников, показав лицо без макияжа
55-летняя Сальма Хайек восхитила поклонников, показав лицо без макияжа
Звезда «Бандиток» и «Дома Гуччи» американская актриса Сальма Хайек восхитила своих фанатов по всему миру, показав себя без макияжа и фильтров.
55-летняя знаменитость опубликовала расслабленное фото с отдыха в свой блог. На снимке она предстает перед зрителем в купальнике нежно-розового цвета, накидке и соломенной шляпе. Волосы актрисы распущены, а свежее лицо не покрыто макияжем. Образ актрисы дополнили черно-белая накидка и соломенная шляпа.
При этом видно, что на лице актрисы нет макияжа. Пост Сальмы набрал более 200 тысяч лайков. Поклонники восхищались естественностью звезды, уверяя ее, что такое лицо не нуждается в краске – оно очень красиво от природы. «Естественная и великолепная»,— высказывались подписчики.