ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! ⟩ Двухлетняя девочка загрызла полуметровую змею, укусившую ее во время игры

В турецкой деревне Кантар двухлетняя девочка, пока не видели взрослые, играла со змеей, которая ее укусила. Тогда ребенок в ответ тоже стал ее кусать, держа хвост рукой. Как сообщает The Mirror, на крик и шум прибежали соседи, которые вовремя вмешались и вызвали врачей.

Инцидент произошел в поселке Кантар неподалеку от города Бингель. Маленькая девочка играла в саду за домом, где проживает ее семья, пока отец ушел на работу. Никто из взрослых не предполагал, что к ребенку подползла 50-сантиметровая змея, с которой ребенок сначала стал играть. Потом змея укусила ее за нижнюю губу и первой реакцией малышки стал ответный укус. Девочка с криком схватила змею руками и зубами в попытке загрызть ее. На шум прибежали соседи, которые добили змею и вызвали скорую помощь.

Медики оказали ребенку первую помощь и сутки продержали ее в больнице. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает. «Ее спас Аллах», — прокомментировал происшествие папа пострадавшей.

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