Ср, 17.08.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! ⟩ Двухлетняя девочка загрызла полуметровую змею, укусившую ее во время игры

Limon.ee
Двухлетняя девочка загрызла полуметровую змею, укусившую ее во время игры
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Змея. Иллюстративное фото
Змея. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В турецкой деревне Кантар двухлетняя девочка, пока не видели взрослые, играла со змеей, которая ее укусила, сообщает mel.fm.

 

В турецкой деревне Кантар двухлетняя девочка, пока не видели взрослые, играла со змеей, которая ее укусила. Тогда ребенок в ответ тоже стал ее кусать, держа хвост рукой. Как сообщает The Mirror, на крик и шум прибежали соседи, которые вовремя вмешались и вызвали врачей.

Инцидент произошел в поселке Кантар неподалеку от города Бингель. Маленькая девочка играла в саду за домом, где проживает ее семья, пока отец ушел на работу. Никто из взрослых не предполагал, что к ребенку подползла 50-сантиметровая змея, с которой ребенок сначала стал играть. Потом змея укусила ее за нижнюю губу и первой реакцией малышки стал ответный укус. Девочка с криком схватила змею руками и зубами в попытке загрызть ее. На шум прибежали соседи, которые добили змею и вызвали скорую помощь.

Медики оказали ребенку первую помощь и сутки продержали ее в больнице. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает. «Ее спас Аллах», — прокомментировал происшествие папа пострадавшей.

Фото смотрите ЗДЕСЬ!

Ключевые слова
Наверх