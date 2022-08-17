Рената Литвинова восхитила фанатов, показав свое тело во всей красе

Российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист и просто роскошная женщина Рената Литвинова не боится показать себя в естественном виде.

Совсем недавно артистка восхитила Сеть утренним селфи, показав юное лицо без макияжа. Теперь же 55-летняя Рената опубликовала в своем Telegram-канале снимок в купальнике. Литвинова позировала перед камерой лежа на палубе яхты. Летний образ звезда дополнила повязкой на голове и солнцезащитными очками.

«Меня уже там нет», — подписала публикацию актриса.