Рената Литвинова восхитила фанатов, показав свое тело во всей красе
Рената Литвинова восхитила фанатов, показав свое тело во всей красе
Российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист и просто роскошная женщина Рената Литвинова не боится показать себя в естественном виде.
Совсем недавно артистка восхитила Сеть утренним селфи, показав юное лицо без макияжа. Теперь же 55-летняя Рената опубликовала в своем Telegram-канале снимок в купальнике. Литвинова позировала перед камерой лежа на палубе яхты. Летний образ звезда дополнила повязкой на голове и солнцезащитными очками.
«Меня уже там нет», — подписала публикацию актриса.
Поклонники восхитились формами Литвиновой, расхвалив ее тело на все лады. Что ни говори, а Рената даже без одежды выглядит королевой. «Рената просто богиня! И это не обсуждается!», – заявили пользователи
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