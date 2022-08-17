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Рената Литвинова восхитила фанатов, показав свое тело во всей красе

Limon.ee
Рената Литвинова восхитила фанатов, показав свое тело во всей красе
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Рената Литвинова
Рената Литвинова Фото: ALESSANDRA TARANTINO

55-летняя звезда в прекрасной форме, пишет Topnews.

Российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист и просто роскошная женщина Рената Литвинова не боится показать себя в естественном виде.

Совсем недавно артистка восхитила Сеть утренним селфи, показав юное лицо без макияжа. Теперь же 55-летняя Рената опубликовала в своем Telegram-канале снимок в купальнике. Литвинова позировала перед камерой лежа на палубе яхты. Летний образ звезда дополнила повязкой на голове и солнцезащитными очками.

«Меня уже там нет», — подписала публикацию актриса.

Поклонники восхитились формами Литвиновой, расхвалив ее тело на все лады. Что ни говори, а Рената даже без одежды выглядит королевой. «Рената просто богиня! И это не обсуждается!», – заявили пользователи

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