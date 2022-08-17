15 августа наблюдательный горожанин опубликовал в группе Facebook «Laulasmaa külainfo» снимки большого скопления медуз в заливе Лахепере в Лауласмаа. По словам профессора морской биологии Эстонского морского института, это обычный балтийский вид, который можно увидеть в наших водах во второй половине лета.
ФОТО ⟩ Необычное зрелище: Балтийское море стало розовым от медуз
«Хорошо сегодня искупаться в медузах!» – написал житель Эстонии Имре 15 августа в группе «Laulasmaa külainfo» в Facebook, добавив красочные фотографии из Лауласмаа. Мужчина добавил порталу Elu24, что видел там медуз каждое лето, но никогда раньше их не было так много.
Профессор морской биологии Эстонского морского института Тартуского университета Георг Мартин говорит, это распространенный в Балтийском море вид, который называется «ушастая аурелия». Этот вид медуз можно увидеть в эстонских водах каждый год во второй половине лета. В отличие от южных сородичей, наши медузы совершенно безопасны и никого не жалят. Скорее наоборот, они сами чаще становятся жертвами человека, случайно наступающего на них.
Порой они действительно собираются в изобилии в одном месте, причиной этому обычно морское течение. «Таким образом, можно увидеть большие скопления в одном месте, например, в бухтах или водах гавани», – объясняет Мартин и добавляет, что то, что видно на фото, не представляет собой ничего экстраординарного.
Но влияет ли на количество медуз нынешняя жара? «В теплой воде корма больше, и растут они быстрее, поэтому, действительно, становятся крупнее», – отмечает ученый.
Профессор морской биологии уточняет, что при контакте такой медузы со здоровой кожей взрослого человека ничего не случится. Угрозы они не представляют.
Однако если, например, маленький ребенок решит поиграть с медузой и будет ее трогать, согласно рекомендации профессора, его следует остановить и ополоснуть руки чистой водой. «У детей может начаться раздражение, допустим, если руками, которыми они трогали медузу, потереть глаза. Но ничего страшного случиться не должно», – отмечает профессор.