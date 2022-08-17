ФОТО ⟩ Необычное зрелище: Балтийское море стало розовым от медуз

«Хорошо сегодня искупаться в медузах!» – написал житель Эстонии Имре 15 августа в группе «Laulasmaa külainfo» в Facebook, добавив красочные фотографии из Лауласмаа. Мужчина добавил порталу Elu24, что видел там медуз каждое лето, но никогда раньше их не было так много.

Медузы в Лахепере, Лауласмаа Фото: Erakogu

Профессор морской биологии Эстонского морского института Тартуского университета Георг Мартин говорит, это распространенный в Балтийском море вид, который называется «ушастая аурелия». Этот вид медуз можно увидеть в эстонских водах каждый год во второй половине лета. В отличие от южных сородичей, наши медузы совершенно безопасны и никого не жалят. Скорее наоборот, они сами чаще становятся жертвами человека, случайно наступающего на них.

Порой они действительно собираются в изобилии в одном месте, причиной этому обычно морское течение. «Таким образом, можно увидеть большие скопления в одном месте, например, в бухтах или водах гавани», – объясняет Мартин и добавляет, что то, что видно на фото, не представляет собой ничего экстраординарного.

Но влияет ли на количество медуз нынешняя жара? «В теплой воде корма больше, и растут они быстрее, поэтому, действительно, становятся крупнее», – отмечает ученый.

Профессор морской биологии уточняет, что при контакте такой медузы со здоровой кожей взрослого человека ничего не случится. Угрозы они не представляют.

Однако если, например, маленький ребенок решит поиграть с медузой и будет ее трогать, согласно рекомендации профессора, его следует остановить и ополоснуть руки чистой водой. «У детей может начаться раздражение, допустим, если руками, которыми они трогали медузу, потереть глаза. Но ничего страшного случиться не должно», – отмечает профессор.