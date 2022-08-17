ВИДЕО ⟩ Предложение руки и сердца на финише Ironman в Таллинне рассмешило американцев

«Это видео становится вирусным. Спортсмен из Эстонии решил попросить руки своей возлюбленной на финише Ironman... но у его мускулов были другие планы», – комментирует ролик американский ведущий Джимми Фэллон. Дело в том, что в самый ответственный момент, когда спортсмен-романтик Марти Альт встает на одно колено перед дамой сердца, его ногу схватывает судорога, пишет Elu24.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что эстонец Марти Альт сделал предложение на финише Ironman этого года, но на самом деле спортсмен встал на одно колено в 2021 году. Тем не менее, прошлогодний видеоролик с любовными конвульсиями неожиданно вновь взлетел по просмотрам в Сети, в результате чего попал в популярную юмористическую телепрограмму «Вечернее шоу Джимми Фэллона».

«Ты понимаешь, что твое предложение руки и сердца провалилось, когда ты выглядишь так, будто тебя только что ударили электрошокером. Понимаете? Это то, о чем он всегда мечтал…» – пошутил Джимми Фэллон над эстонским спортсменом. Момент, когда известный комик смотрит ролик, снятый в Таллинне, начинается на седьмой минуте передачи.

Впрочем, Эстония уже упоминалась в ток-шоу Джимми Фэллона. Прошлым летом Фэллон показал в своей передаче забавное видео, сделанное во время пандемии коронавируса. Героем шуток американского ведущего тогда стал Тармо Круузимяэ, курящий электронную сигарету и слушающий радио в постели во время дистанционного заседания Рийгикогу.