Фото и видео ⟩ Читательница Limon.ee из Виймси: нарвский танк оставили почти у меня во дворе!

В редакцию портала Limon.ee во вторник в 21:15 обратилась читательница, пожелавшая остаться анонимной, и сообщила о том, что тот самый «символ оккупации Эстонии» с красной звездой, о котором так много писали, обнаружился практически у нее во дворе. По словам женщины, она лишь вышла на террасу дома и не поверила своим глазам. «Только утром читала о переносе танка из Нарвы в Виймси, но такого я точно не ожидала. Пока северо-восточный эстонский город скорбит, сажает цветы на месте снесенного монумента, я могу любоваться им во всей красе прямо не выходя из дома. И что самое интересное, это еще не музей, это склад-ангар, куда часто доставляют военную технику», – рассказывает читательница, чье имя редакции известно.

