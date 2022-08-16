Пока жители Нарвы скорбят в связи с тем, что памятник-танк утром 16 августа был демонтирован и вывезен в Виймси, в этом элитном поселке близ Таллинна встречают сей экспонат. Кажется, он здесь если не навсегда, то надолго. Но пока не совсем понятно, что же тут в столь поздний час происходит.
Фото и видео ⟩ Читательница Limon.ee из Виймси: нарвский танк оставили почти у меня во дворе!
В редакцию портала Limon.ee во вторник в 21:15 обратилась читательница, пожелавшая остаться анонимной, и сообщила о том, что тот самый «символ оккупации Эстонии» с красной звездой, о котором так много писали, обнаружился практически у нее во дворе. По словам женщины, она лишь вышла на террасу дома и не поверила своим глазам. «Только утром читала о переносе танка из Нарвы в Виймси, но такого я точно не ожидала. Пока северо-восточный эстонский город скорбит, сажает цветы на месте снесенного монумента, я могу любоваться им во всей красе прямо не выходя из дома. И что самое интересное, это еще не музей, это склад-ангар, куда часто доставляют военную технику», – рассказывает читательница, чье имя редакции известно.
По словам женщины, где-то около часа танк стоит обеими гусеницами на земле, полицейские не сводят глаз с будущего музейного экспоната, а совсем недавно рядом с танком заработала грузовая техника, в том числе и трактор. «Они уже больше часа здесь, как мне кажется, просто не знают, как его затащить вовнутрь. Мне самой очень любопытно, что никак не могу уйти спать. Да и звук работающей техники мешает это сделать», – рассказывает женщина и присылает видео и фото.
Как сообщалось ранее, нарвский танк советских времен будут показывать посетителям Эстонского военного музея в Виймси уже на этих выходных.