Беатриче Фениче, которая в июле подтвердила новые отношения, взяла отпуск и наслаждается прекрасным Тарту со своим возлюбленным Лауром Лая.
ЛЕТНИЕ КАДРЫ ⟩ Бизнесвумен Беатриче наслаждается прелестями Тарту со своим возлюбленным
Бизнесвумен Беатриче наслаждается прелестями Тарту со своим возлюбленным
В начале июня Elu24 писали о том, что сердце модели и бизнесвумен Беатрис Фениче было занято. Она и ее возлюбленный Лаур Лая официально оформили свои отношения на Facebook.
Хотя Беатриче и Лаур поменяли свой статус на Facebook только в июле, мужчина уже появлялся в социальных сетях Беатрис и ранее.
Во вторник Беатриче порадовала своих подписчиков в Instagram летними фотографиями прямо из Тарту.
На фотографиях видно, как бизнесвумен наслаждается палящим солнцем, а также занимается фитнесом в популярном пабе Pahad Poisid.
Начав карьеру модели, сегодня Беатриче руководит собственным модельным агентством, является дизайнером одежды и владеет рестораном Mull на улице Вене.