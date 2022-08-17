ЛЕТНИЕ КАДРЫ ⟩ Бизнесвумен Беатриче наслаждается прелестями Тарту со своим возлюбленным

В начале июня Elu24 писали о том, что сердце модели и бизнесвумен Беатрис Фениче было занято. Она и ее возлюбленный Лаур Лая официально оформили свои отношения на Facebook.

Хотя Беатриче и Лаур поменяли свой статус на Facebook только в июле, мужчина уже появлялся в социальных сетях Беатрис и ранее.

Во вторник Беатриче порадовала своих подписчиков в Instagram летними фотографиями прямо из Тарту.

На фотографиях видно, как бизнесвумен наслаждается палящим солнцем, а также занимается фитнесом в популярном пабе Pahad Poisid.