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ЛЕТНИЕ КАДРЫ ⟩ Бизнесвумен Беатриче наслаждается прелестями Тарту со своим возлюбленным

Limon.ee
Бизнесвумен Беатриче наслаждается прелестями Тарту со своим возлюбленным
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Беатриче.
Беатриче. Фото: Konstantin Sednev

Беатриче Фениче, которая в июле подтвердила новые отношения, взяла отпуск и наслаждается прекрасным Тарту со своим возлюбленным Лауром Лая.

В начале июня Elu24 писали о том, что сердце модели и бизнесвумен Беатрис Фениче было занято. Она и ее возлюбленный Лаур Лая официально оформили свои отношения на Facebook.

Хотя Беатриче и Лаур поменяли свой статус на Facebook только в июле, мужчина уже появлялся в социальных сетях Беатрис и ранее.

Во вторник Беатриче порадовала своих подписчиков в Instagram летними фотографиями прямо из Тарту.

На фотографиях видно, как бизнесвумен наслаждается палящим солнцем, а также занимается фитнесом в популярном пабе Pahad Poisid.

Начав карьеру модели, сегодня Беатриче руководит собственным модельным агентством, является дизайнером одежды и владеет рестораном Mull на улице Вене.

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