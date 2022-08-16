НЕ ПРОПУСТИТЕ ⟩ Каждый житель Эстонии на этой неделе сможет ощутить всю мощь и энергетику Нарвы

Именно так, в этом северо-восточном эстонском городе в четверг вечером стартует традиционный, яркий и грандиозный фестиваль Station Narva 2022, куда ежегодно съезжаются туристы со всей Эстонии.
Объявлены первые исполнители музыкальной программы ежегодного фестиваля музыки и городской культуры Station Narva, который пройдет меньше, чем через месяц, с 8 по 11 сентября в Нарве. Среди прочих на фестивале выступят украинская электрофолк-группа Onuka, британское эйсид-джазовое трио Red Snapper, местные легенды Mahavok, отмечающие свое 40-летие, и вернувшиеся на сцену A-Rühm. Абонементы за 35 евро и билеты на один день за 20 евро продаются в Piletilevi.
9 и 10 сентября два исторических здания в Кренгольмском квартале – Нарвская арт-резиденция (НАРТ) и здание Управления Кренгольмской мануфактуры – с внутренним двором между ними превратятся в объединенную фестивальную площадку Station Narva. Среди исполнителей на трех сценах появятся как всемирно известные артисты из-за рубежа, так и местные таланты.
Onuka – аудиовизуальный электро-фолк-коллектив, которым руководят два талантливых музыканта – саунд-продюсер Евгений Филатов и вокалистка, лицо и душа группы Ната Жижченко. Их название («онука» по-украински означает «внучка») отсылает к дедушке Наты, известному мастеру народных украинских музыкальных инструментов. За дебютным альбомом группы, который так и назывался Onuka, последовали пластинки MOZAÏKA и Kolir, в которых группа сочетала фолк с более медленными синкопированными танцевальными ритмами. В некоторых треках Ната обращается к социальным проблемам, таким как хаотичное многоэтажное строительство и отсутствие инклюзивности для людей с ограниченными возможностями. В феврале 2022 года Onuka совместно с другой группой Евгения The Maneken выпустила концептуальный проект Ukrainian Constructivism.
Red Snapper – британское эйсид-джаз-трио, основанное в Лондоне в 1993 году Али Френдом (контрабас), Ричардом Тэйром (ударные) и Дэвидом Айерсом (гитара). На разных записях к троице присоединялись различные приглашенные музыканты и вокалисты. Группа известна своим новаторским синтезом акустических инструментов, электронных текстур, а также полными страсти концертами, в которых они сочетают дарк-фанк, хип-хоп, даб, психоделический серф, афро-джаз и хрупкие звуковые ландшафты. За последние два десятилетия группа выпустила ряд широко известных альбомов, гастролировала по всему миру и делила сцену с такими артистами, как Massive Attack, Bjork, The Prodigy, De La Soul и The Fugees. Red Snapper также славятся своими ремиксами – они переосмыслили музыку Trouble Funk, Garbage, Lamb, Edwyn Collins и многих других. В мае 2022 года группа выпустила великолепный новый альбом Everyone Is Somebody, пьянящий взгляд на новаторскую работу коллектива в поле альтернативы, трип-хопа и эйсид-джаза.
Легенда эстонской поп-музыки высшей пробы группа Mahavok в этом году отмечает свое 40-летие. Музыку Mahavok отличает свежее видение попа, прога и современных технологий творческого двигателя группы Хейни Вайкмаа, а также индивидуальная манера пения вокалистки Каре Каукс. Это принесло группе успех как в Эстонии, так и за ее пределами. В Нарве костяк оригинального состава Mahavok исполнит песни из нового двойного альбома Хейни Вайкмаа Ajarada, а также любимые хиты и инструментальные произведения группы. В качестве вокалистки выступит Анет Вайкмаа, дочь Хайни, которая участвует в нынешнем составе Mahavok.
Легендарный эстонский хип-хоп-проект A-Rühm собрался в 1998 году. В его первом составе числились члены Toe Tag Revo и Genka, тартуский рэпер Cool D и хип-хоп-DJ Kozy. Вскоре к нам присоединился участник True Headz DJ Critikal. Их бескомпромиссное, прямолинейное отношение и обсценную лексику одновременно любили и ненавидели, но они, безусловно, заслуженно и уверенно заняли вакантное место в эстонской музыке того времени с своими дерзкими песнями Popmuusik, Palmisaar и Supercool, которые стали их фирменными хитами. В этом году Cool D, Genka, Kozy и DJ Critikal засели в студии за созданием нового альбома, дабы впоследствии выпустить его на лейбле Sony Music Baltics.
В пятницу и субботу после концертной программы пройдут афтепати в расположенном на берегу реки Нарвы музыкальном арт-клубе Ro-Ro.
В Кренгольмском квартале и парке Герасимова также пройдут дневные бесплатные мероприятия – от концертов на городской сцене до ретро-танцев и презентаций летних проектов арт-резиденции. Фестиваль также приглашает вас отправиться на поиски приключений в Нарвскую Венецию – район Кулгу, где расположены лодочные гаражи, а также насладиться завтраком по-нарвски и обсуждениями BAZAR. В пятницу, 9 сентября пройдет ставший доброй традицией Бизнес-день, в фокусе которого находится креативная экономика.
Обзор программы
Четверг, 8 сентября
16:00 Открытие фестиваля
17:00 Обсуждения BAZAR (Кренгольмский квартал, Joala 18/20)
Пятница, 9 сентября
18:00–20:00 DJ
20:00–21:00 Red Snapper (UK)
22:30–23:30 A-Rühm (EE)
19:00-01:00 Сцена NART (Joala 18)
19:00-22:00 Арт-клуб Ro-Ro (Jõe 3)
00:00–04:00 DJ
Суббота, 10 сентября
12:00–18:00 Бесплатные концерты на городских сценах по всему городу
15:00-19:00 Ретро-танцы
18:00-20:00 DJ
20:00–21:00 Mahavok (EE)
22:00–23:30 Onuka (UA) (здание Управления Кренгольмской мануфактуры, Joala 20)
19:00-01:00 Сцена NART (Joala 18)
19:00-22:00 Art Club Ro-Ro (Jõe 3)
00:00-04:00 DJ
Воскресенье, 11 сентября
11:00-12:00 Завтрак по-нарвски в центре VitaTiim (Tuleviku 7)
В Piletilevi фестивальные абонементы Station Narva продаются по 35 евро, билеты на отдельные мероприятия – по 20 евро. Абонемент дает право на посещение всех концертов 9-10 сентября и Бизнес-дня (по предварительной регистрации), билеты на отдельные мероприятия дают право посетить концерты 9 или 10 сентября соответственно. На афтепати в Ro-Ro можно попасть как по фестивальному абонементу, так и по отдельному билету за 10 евро.
Мероприятие Station Narva поддерживают город Нарва, Министерство культуры, Фонд интеграции, Капитал культуры и Fortaco.
Организатором фестиваля Station Narva является компания Shiftworks совместно с нарвской командой. Партнеры: Нарвская арт-резиденция (NART), Narva Gate, Art Club Ro-Ro, Нарвский творческий инкубатор OBJEKT, день обсуждений BAZAR.
Полная программа фестиваля будет объявлена в течение августа.