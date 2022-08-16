Когда эстонская телеведущая направлялась в Таллинн, ей навстречу выбежали волчата.
ВИДЕО ⟩ Неожиданная встреча по дороге в Таллинн: «Сначала подумала, что это собаки»
«Я даже не смела надеяться, что когда-нибудь так близко увижу волчат», – написала в социальных сетях большая любительница животных, телеведущая Керту Юккум. По словам Керту, волк – очень пугливое животное, и это огромная удача увидеть его в естественной среде обитания.
«Сегодня вечером мы пересекали дорогу и увидели, как четыре волчонка играют на дороге, а вокруг кружит их волчица-мать. Малыши, видимо, еще никогда не встречались с человеком, поэтому у меня было время схватить телефон и успеть их заснять», – описала свою неожиданную встречу Керту Юккум. В социальных сетях она поделилась кадрами с волчатами. Правда, заснять всю волчью семью телеведущая, увы, не успела.
«Я ехала из своего загородного дома в город, выбирая более спокойную дорогу, – рассказала Керту порталу Elu24. Телеведущая призналась, что сначала приняла волков за собак. «Но они не двинулись ко мне, а продолжали играть под пристальным взглядом волчицы», – говорит она, восхищенная необычной встречей. Как только телеведущая увидела помеху на дороге, она остановилась и начала снимать.
На вопрос, испугалась ли бы она, произойди такая встреча во время ее пробежки, Керту Юккум отвечает отрицательно. Телеведущая объясняет, что волки и сами очень боятся людей. «Если бы я бежала, был бы шанс, что щенок инстинктивно начал бы бежать за мной, но скорее всего этого бы не произошло. Если подумать, то человек гораздо более опасное существо, чем любое животное в эстонском лесу», – говорит Керту. Она добавляет, что уважительное поведение по отношению к животному и сохранение спокойствия – самые правильные действия в такой ситуации.