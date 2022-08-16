ВИДЕО ⟩ Неожиданная встреча по дороге в Таллинн: «Сначала подумала, что это собаки»

«Я даже не смела надеяться, что когда-нибудь так близко увижу волчат», – написала в социальных сетях большая любительница животных, телеведущая Керту Юккум. По словам Керту, волк – очень пугливое животное, и это огромная удача увидеть его в естественной среде обитания.

«Сегодня вечером мы пересекали дорогу и увидели, как четыре волчонка играют на дороге, а вокруг кружит их волчица-мать. Малыши, видимо, еще никогда не встречались с человеком, поэтому у меня было время схватить телефон и успеть их заснять», – описала свою неожиданную встречу Керту Юккум. В социальных сетях она поделилась кадрами с волчатами. Правда, заснять всю волчью семью телеведущая, увы, не успела.

Фото: Kertu Jukkum/ Facebook

«Я ехала из своего загородного дома в город, выбирая более спокойную дорогу, – рассказала Керту порталу Elu24. Телеведущая призналась, что сначала приняла волков за собак. «Но они не двинулись ко мне, а продолжали играть под пристальным взглядом волчицы», – говорит она, восхищенная необычной встречей. Как только телеведущая увидела помеху на дороге, она остановилась и начала снимать.