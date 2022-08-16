Эвелина Бледанс о беременности Наргиз: «Это очень рискованно»

Эвелина Бледанс была замечена на дне рождения коллеги по шоу-бизнесу — певицы Анастасии IVKA, который прошел на Рублевке. Актриса весело провела время на закрытой вечеринке, а заодно и поделилась с журналистами последними новостями из жизни. В частности, она рассказала, что была крайне удивлена, узнав о беременности Наргиз Закировой, которой уже за 50, от молодого мужа. Сама Эвелина тоже достаточно поздно, по медицинским меркам, родила младшего сына Семена — в 43 года, поэтому данная тема ей оказалась близка.

«Я прочитала, что певица Наргиз беременна. Это правда? Я написала ей, она ничего не ответила… Это, конечно, очень рискованно для организма. Но, видимо, это действительно та самая любовь и желание иметь сейчас ребенка. И, конечно, она все выдержит, и все будет круто. Она спортивная, она поджарая, она молодо выглядит. Дай бог хороших родов!» — подытожила Эвелина.