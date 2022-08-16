СОГЛАСНЫ? ⟩ Британское издание выпустило список лучших ресторанов Таллинна

Paju Villa, Нымме

Чтобы отдохнуть от суеты Старого города, отправьтесь в Нымме, самый богатый район Таллинна с домами в стиле модерн, когда-то бывшие дачами богачей, стоят в окружении древних сосновых лесов. Построенная в 1931 году вилла Паю была семейным домом. В советское время в ней проживало 15 эстонских семей, а затем она превратилась в ресторан. Один аспект, который никогда не менялся с течением времени, – это акцент на семью и сбор всех за столом. Во время ужина вам покажется, что вы попали в стильный, но спокойный таунхаус, где кухня находится в подвале. Посетителей ждут на двух этажах ресторана, а летом – еще и в саду. В меню вы найдете сочетание зарубежных и эстонских вкусов, включая стейк, судака и суп из морепродуктов. Ресторан подходит и для детей. «После обеда отведайте домашний Лимончелло, сделанный из эстонских лимонов, или насладитесь летним джином из черной смородиной на террасе», – рекомендуют гостям заведения.