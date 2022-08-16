СОГЛАСНЫ? ⟩ Британское издание выпустило список лучших ресторанов Таллинна

Британское издание о путешествиях класса люкс, предназначенное для элитных, независимых путешественников Condé Nast Traveller выпустило список лучших ресторанов Таллинна, которые они рекомендуют обязательно посетить в Эстонии. В какие же заведения нужно сходить гостям эстонской столицы?
Что едят жители Эстонии?
Как пишет издание, черный ржаной хлеб, картофель, лесные грибы и ягоды являются одними из основных продуктов питания эстонцев. Ниже представлены некоторые рестораны, которые отстаивают вкус домашних эстонских блюд. Эстонская вкусовая палитра включает в себя как корнеплоды и грибы, так и более терпкие пикантные ингредиенты, на которые делается большой упор, особенно зимой.
Lee, Старый город
Lee – это место, которое напомнит вам, что такое собираться у камина и обмениваться интересными жизненными историями. С тех пор Lee обновился, и гости ресторана могут испытать невероятные гастрономические ощущения в изысканном ресторане в окружении средневековой архитектуры из известняка. Лучший способ открыть для себя всю глубину таланта кухни – это выбрать дегустационное меню, которое представляет собой сет из шести блюд, приготовленных из местных ингредиентов. Меню в ресторане меняется еженедельно, а то и ежедневно. Когда журналистка Лаура Сандерс посетила ресторан в июле 2022, на первом плане были огурцы, грибы лисички и клубника – сезон которой в Эстонии длится всего две недели. «Когда продукты местные, они обладают большим ароматом», – сказал шеф-повар Хироаки Такеда.
Адрес: Uus, 31
Веб-сайт: leeresto.ee
Uulits, Кадака
Чтобы отведать, возможно, лучший бургер в Таллинне, сделайте остановку на обед там же, где и местные жители – в ресторане изысканной уличной еды Uulits. История заведения началась со скромного уличного киоска, но сейчас Uulits – это франшиза из семи заведений. Хотя здесь не подают традиционную эстонскую еду как таковую, все, вплоть до соусов, приготовлено в домашних условиях из эстонских ингредиентов. Простота котлет для бургеров делает их невероятно вкусными. Шеф-повар Энрико и его команда в течение нескольких минут поджаривают шарик чистого фарша, затем придают ему форму котлеты и посыпают солью. Результат? Сочный, незамысловатый бургер, хорошо сочетающийся с любым гарниром. Лучше всего просить котлету средней прожарки. Фирменный бургер, который подается с щедрой порцией домашнего джема из красного лука, определенно стоит того.
Адрес: Kadaka tee, 135a
Веб-сайт: uulits.ee
Рынок Балтийского вокзала, Теллискиви
Один из лучших способов узнать, что едят в Эстонии, – посетить рынок и посмотреть, какие сезонные деликатесы там предлагают. Рынок Балтийского вокзала в хипстерском таллиннском районе Теллискиви – это самый большой рынок в городе, предлагающий ощутить вкусы хуторских продуктов, который является центром притяжения для местных жителей с момента его открытия в 1993 году. Издание Condé Nast Traveller рекомендует туристам посетить рынок в июле, когда сезон клубники в самом разгаре. Зимой вас порадует ностальгический аромат глинтвейна. Рынок, где также продается одежда и текстиль, занимает три этажа, а на последнем этаже можно попробовать уличные блюда разных кухонь мира (эстонцы, возможно, гордятся своим кулинарным наследием, но это не значит, что им не нравятся вкусы из других уголков планеты).
Адрес: Kopli, 1
Веб-сайт: astri.ee/bjt
Olde Hansa, Старый город
Нет ничего более традиционного, чем отведать блюда, приготовленные по рецептам 15 века в самом сердце средневекового Таллинна. Окруженный наиболее хорошо сохранившейся средневековой архитектурой города, Olde Hansa – это тематический ресторан, который создает у посетителей ощущение золотого века города, когда он был ключевым местом на Ганзейском торговом пути. Посетителей ресторана обслуживают официанты в средневековых костюмах, а трубадуры, исполняющие мелодии композиторов той эпохи, создают великолепное настроение. Шеф-повар Эммануэль Вилле приготовит для гостей заведения сытное блюдо той эпохи. Вы можете выбрать мясо дичи, рыбу и салаты из основного меню или заказать «Пир от шев-повара» – 17 миниатюрных блюд, которые позволят вам попробовать все нотки средневековой кухни. Внимание к деталям не ограничивается только едой: в меню вы найдете широкий выбор крафтового пива и шнапса.
Адрес: Vana turg, 1
Веб-сайт: oldehansa.ee
Paju Villa, Нымме
Чтобы отдохнуть от суеты Старого города, отправьтесь в Нымме, самый богатый район Таллинна с домами в стиле модерн, когда-то бывшие дачами богачей, стоят в окружении древних сосновых лесов. Построенная в 1931 году вилла Паю была семейным домом. В советское время в ней проживало 15 эстонских семей, а затем она превратилась в ресторан. Один аспект, который никогда не менялся с течением времени, – это акцент на семью и сбор всех за столом. Во время ужина вам покажется, что вы попали в стильный, но спокойный таунхаус, где кухня находится в подвале. Посетителей ждут на двух этажах ресторана, а летом – еще и в саду. В меню вы найдете сочетание зарубежных и эстонских вкусов, включая стейк, судака и суп из морепродуктов. Ресторан подходит и для детей. «После обеда отведайте домашний Лимончелло, сделанный из эстонских лимонов, или насладитесь летним джином из черной смородиной на террасе», – рекомендуют гостям заведения.
Адрес: Vabaduse pst, 88
Веб-сайт: pajuvilla.ee
Rado, Старый город
Меню ресторана Rado небольшое, но насыщенное. Заведение отлично подходит для ужина. Здесь вы найдете большой выбор блюд эстонской и зарубежных кухонь, приготовленных из продуктов с Центрального рынка Таллинна. Чтобы сделать блюдо еще более аутентичным, запейте его бокалом брусничного вина (эстонское вино традиционно изготавливается из ягод, фруктов и растительных компонентов). В качестве закуски попробуйте жареную цветную капусту в козьем креме – блюдо, которое снова и снова появляется в меню по многочисленным просьбам посетителей.
Адрес: Vene, 7
Веб-сайт: radorestoran.ee
Tuljak, Пирита
Пообедайте в одном из лучших в городе отреставрированных образцов модернистской эстонской архитектуры, любуясь закатом над Балтийским морем. Первоначально спроектированный в 1964 году архитектором Валве Пормейстер, одной из самых влиятельных женщин-архитекторов Эстонии, Tuljak был восстановлен в прежнем виде и возрожден в 2015 году. В 2022 году Tuljak удостоился рекомендации Мишлен. Современные эстонские блюда, например, салат из сельди и тартар из говядины, представлены в меню наряду с такими любимыми во всем мире блюдами, как восточный суп с лапшой и рататуй. В ожидании заказа посетителям рекомендуют насладиться свежеиспеченным ржаным хлебом и бесплатными закусками от шеф-повара Лаури-Альвари Вахемаа. Займите столик в изысканном внутреннем дворике Tuljak с видом на залив или внутри, где окна от пола до потолка обеспечивают панорамный вид на море. Журналистка Condé Nast Traveller советует попробовать чудесный летний напиток Tuljak Orangello Spritz.
Адрес: Pirita tee, 26e
Веб-сайт: tuljak.ee