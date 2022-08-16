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СОГЛАСНЫ? ⟩ Британское издание выпустило список лучших ресторанов Таллинна
В Таллинне много хороших ресторанов. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock
Марк Ефимов
, репортер
Британское издание выпустило список лучших ресторанов Таллинна
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Британское издание о путешествиях класса люкс, предназначенное для элитных, независимых путешественников Condé Nast Traveller выпустило список лучших ресторанов Таллинна, которые они рекомендуют обязательно посетить в Эстонии. В какие же заведения нужно сходить гостям эстонской столицы?

Что едят жители Эстонии?

Как пишет издание, черный ржаной хлеб, картофель, лесные грибы и ягоды являются одними из основных продуктов питания эстонцев. Ниже представлены некоторые рестораны, которые отстаивают вкус домашних эстонских блюд. Эстонская вкусовая палитра включает в себя как корнеплоды и грибы, так и более терпкие пикантные ингредиенты, на которые делается большой упор, особенно зимой.

Lee, Старый город

Lee – это место, которое напомнит вам, что такое собираться у камина и обмениваться интересными жизненными историями. С тех пор Lee обновился, и гости ресторана могут испытать невероятные гастрономические ощущения в изысканном ресторане в окружении средневековой архитектуры из известняка. Лучший способ открыть для себя всю глубину таланта кухни – это выбрать дегустационное меню, которое представляет собой сет из шести блюд, приготовленных из местных ингредиентов. Меню в ресторане меняется еженедельно, а то и ежедневно. Когда журналистка Лаура Сандерс посетила ресторан в июле 2022, на первом плане были огурцы, грибы лисички и клубника – сезон которой в Эстонии длится всего две недели. «Когда продукты местные, они обладают большим ароматом», – сказал шеф-повар Хироаки Такеда.

Адрес: Uus, 31

Веб-сайт: leeresto.ee

Uulits, Кадака

Чтобы отведать, возможно, лучший бургер в Таллинне, сделайте остановку на обед там же, где и местные жители – в ресторане изысканной уличной еды Uulits. История заведения началась со скромного уличного киоска, но сейчас Uulits – это франшиза из семи заведений. Хотя здесь не подают традиционную эстонскую еду как таковую, все, вплоть до соусов, приготовлено в домашних условиях из эстонских ингредиентов. Простота котлет для бургеров делает их невероятно вкусными. Шеф-повар Энрико и его команда в течение нескольких минут поджаривают шарик чистого фарша, затем придают ему форму котлеты и посыпают солью. Результат? Сочный, незамысловатый бургер, хорошо сочетающийся с любым гарниром. Лучше всего просить котлету средней прожарки. Фирменный бургер, который подается с щедрой порцией домашнего джема из красного лука, определенно стоит того.

Адрес: Kadaka tee, 135a

Веб-сайт: uulits.ee

Рынок Балтийского вокзала, Теллискиви

Рынок Балтийского вокзала
Рынок Балтийского вокзала Фото: Tõnu Tunnel

Один из лучших способов узнать, что едят в Эстонии, – посетить рынок и посмотреть, какие сезонные деликатесы там предлагают. Рынок Балтийского вокзала в хипстерском таллиннском районе Теллискиви – это самый большой рынок в городе, предлагающий ощутить вкусы хуторских продуктов, который является центром притяжения для местных жителей с момента его открытия в 1993 году. Издание Condé Nast Traveller рекомендует туристам посетить рынок в июле, когда сезон клубники в самом разгаре. Зимой вас порадует ностальгический аромат глинтвейна. Рынок, где также продается одежда и текстиль, занимает три этажа, а на последнем этаже можно попробовать уличные блюда разных кухонь мира (эстонцы, возможно, гордятся своим кулинарным наследием, но это не значит, что им не нравятся вкусы из других уголков планеты).

Адрес: Kopli, 1

Веб-сайт: astri.ee/bjt

Olde Hansa, Старый город

Шеф-повар Olde Hansa Эммануэль Вилле
Шеф-повар Olde Hansa Эммануэль Вилле Фото: Miina Saak

Нет ничего более традиционного, чем отведать блюда, приготовленные по рецептам 15 века в самом сердце средневекового Таллинна. Окруженный наиболее хорошо сохранившейся средневековой архитектурой города, Olde Hansa – это тематический ресторан, который создает у посетителей ощущение золотого века города, когда он был ключевым местом на Ганзейском торговом пути. Посетителей ресторана обслуживают официанты в средневековых костюмах, а трубадуры, исполняющие мелодии композиторов той эпохи, создают великолепное настроение. Шеф-повар Эммануэль Вилле приготовит для гостей заведения сытное блюдо той эпохи. Вы можете выбрать мясо дичи, рыбу и салаты из основного меню или заказать «Пир от шев-повара» – 17 миниатюрных блюд, которые позволят вам попробовать все нотки средневековой кухни. Внимание к деталям не ограничивается только едой: в меню вы найдете широкий выбор крафтового пива и шнапса.

Адрес: Vana turg, 1

Веб-сайт: oldehansa.ee

Paju Villa, Нымме

Чтобы отдохнуть от суеты Старого города, отправьтесь в Нымме, самый богатый район Таллинна с домами в стиле модерн, когда-то бывшие дачами богачей, стоят в окружении древних сосновых лесов. Построенная в 1931 году вилла Паю была семейным домом. В советское время в ней проживало 15 эстонских семей, а затем она превратилась в ресторан. Один аспект, который никогда не менялся с течением времени, – это акцент на семью и сбор всех за столом. Во время ужина вам покажется, что вы попали в стильный, но спокойный таунхаус, где кухня находится в подвале. Посетителей ждут на двух этажах ресторана, а летом – еще и в саду. В меню вы найдете сочетание зарубежных и эстонских вкусов, включая стейк, судака и суп из морепродуктов. Ресторан подходит и для детей. «После обеда отведайте домашний Лимончелло, сделанный из эстонских лимонов, или насладитесь летним джином из черной смородиной на террасе», – рекомендуют гостям заведения.

Адрес: Vabaduse pst, 88

Веб-сайт: pajuvilla.ee

Rado, Старый город

Ресторан Rado.
Ресторан Rado. Фото: Lauri Laan/Eesti Maitsed

Меню ресторана Rado небольшое, но насыщенное. Заведение отлично подходит для ужина. Здесь вы найдете большой выбор блюд эстонской и зарубежных кухонь, приготовленных из продуктов с Центрального рынка Таллинна. Чтобы сделать блюдо еще более аутентичным, запейте его бокалом брусничного вина (эстонское вино традиционно изготавливается из ягод, фруктов и растительных компонентов). В качестве закуски попробуйте жареную цветную капусту в козьем креме – блюдо, которое снова и снова появляется в меню по многочисленным просьбам посетителей.

Адрес: Vene, 7

Веб-сайт: radorestoran.ee

Tuljak, Пирита

Ресторан Tuljak
Ресторан Tuljak Фото: Terje Ugandi

Пообедайте в одном из лучших в городе отреставрированных образцов модернистской эстонской архитектуры, любуясь закатом над Балтийским морем. Первоначально спроектированный в 1964 году архитектором Валве Пормейстер, одной из самых влиятельных женщин-архитекторов Эстонии, Tuljak был восстановлен в прежнем виде и возрожден в 2015 году. В 2022 году Tuljak удостоился рекомендации Мишлен. Современные эстонские блюда, например, салат из сельди и тартар из говядины, представлены в меню наряду с такими любимыми во всем мире блюдами, как восточный суп с лапшой и рататуй. В ожидании заказа посетителям рекомендуют насладиться свежеиспеченным ржаным хлебом и бесплатными закусками от шеф-повара Лаури-Альвари Вахемаа. Займите столик в изысканном внутреннем дворике Tuljak с видом на залив или внутри, где окна от пола до потолка обеспечивают панорамный вид на море. Журналистка Condé Nast Traveller советует попробовать чудесный летний напиток Tuljak Orangello Spritz.

Адрес: Pirita tee, 26e

Веб-сайт: tuljak.ee

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