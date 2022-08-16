Вт, 16.08.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Такой парковки вы еще не видели! На улице Таллинна забронировали парковочное место странным способом

Limon.ee
Такой парковки вы еще не видели! На улице Таллинна забронировали парковочное место странным способом
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Припаркованный детский стульчик
Припаркованный детский стульчик Фото: Facebook

В группе Facebook EZ-дуны очевидцы выложили фотографию очень необычного припаркованного предмета.

Жители Ласнамяэ не перестают удивлять креативным подходом к вещам. Несколько дней назад на улице города очевидцы сфотографировали аккуратно припаркованный на автомобильное место детский стульчик. В комментариях к посту разразилась дискуссия: подписчики ломали голову с какой целью стульчик там стоял, кто приехал на таком транспортном средстве, сколько стоит столь необычный "автомобиль".

Кто-то даже спрашивал адрес паркови, чтобы приехать и забрать стульчик. 

Припаркованный детский стульчик
Припаркованный детский стульчик Фото: Facebook
Детский стульчик.
Детский стульчик. Фото: Facebook
Ключевые слова
Наверх