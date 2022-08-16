Такой парковки вы еще не видели! На улице Таллинна забронировали парковочное место странным способом
Такой парковки вы еще не видели! На улице Таллинна забронировали парковочное место странным способом
Жители Ласнамяэ не перестают удивлять креативным подходом к вещам. Несколько дней назад на улице города очевидцы сфотографировали аккуратно припаркованный на автомобильное место детский стульчик. В комментариях к посту разразилась дискуссия: подписчики ломали голову с какой целью стульчик там стоял, кто приехал на таком транспортном средстве, сколько стоит столь необычный "автомобиль".
Кто-то даже спрашивал адрес паркови, чтобы приехать и забрать стульчик.
Ключевые слова