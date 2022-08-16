Такой парковки вы еще не видели! На улице Таллинна забронировали парковочное место странным способом

Жители Ласнамяэ не перестают удивлять креативным подходом к вещам. Несколько дней назад на улице города очевидцы сфотографировали аккуратно припаркованный на автомобильное место детский стульчик. В комментариях к посту разразилась дискуссия: подписчики ломали голову с какой целью стульчик там стоял, кто приехал на таком транспортном средстве, сколько стоит столь необычный "автомобиль".