Где провести предстоящие жаркие выходные? Шесть уютных домиков рядом с водоемами в разных уголках Эстонии

На территории кемпинга обустроена частная пляжная зона. В окрестностях можно заняться пешим туризмом и греблей на каноэ.

Расстояние до города Выру составляет 18 километрах, а до города Отепя — 33 километрах.

Цена за четверых гостей составляет 120 евро.

Вильяндимаа

Фото: Booking.com

Кемпинг Kalda Valma расположен в поселке Вальма, в 26 километрах от города Вильянди. К услугам гостей сад и бесплатный Wi-Fi.

В распоряжении гостей полностью оборудованная мини-кухня с холодильником и чайником.

На территории кемпинга обустроена детская игровая площадка.

Гости кемпинга Kalda Valma могут поиграть в дартс, отправиться в пеший поход или заняться рыбной ловлей в окрестностях.

Ляэнемаа

Фото: Booking.com

До пляжа можно дойти всего за 2 минуты. Отдельный дом для отпуска Kadaka-Hansu расположен в поселке Матсукюла, уезд Ляэнемаа, в 9 километрах от города Хаапсалу. К услугам гостей бесплатная частная парковка.

Кухня оснащена духовкой. В числе прочих удобств – принадлежности для барбекю.

В окрестном районе созданы отличные условия для виндсерфинга, дайвинга и других видов активного отдыха.

Цена за троих человек на эти выходные здесь составляет 460 евро. При этом на странице бронирования появилось сообщение о том, что нам улыбнулась удача – здесь обычно нет мест!

Хийумаа

Фото: Booking.com