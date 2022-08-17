Прогноз погоды на эту неделю обещает жителям Эстонии жару, которой многим так не хватает. А чтобы весело провести предпоследние теплые выходные лета, предлагаем вам подборку домов на природе, которые можно снять в аренду в разных уголках страны.
Где провести предстоящие жаркие выходные? Шесть уютных домиков рядом с водоемами в разных уголках Эстонии
Кому не хочется летом отправиться на уикенд в домик рядом с водоемом с семьей или друзьями? Уверены, таких людей не бывает. Limon.ee зашел на портал Booking.com и выбрал несколько таких домиков, которые расположены в разных уголках Эстонии.
Итак, подборка из шести домиков и кемпингов, где вы можете провести уже эти выходные!
В поиске мы поставили, что отдыхающих будет трое: двое взрослых и один ребенок, даты – пятница, 19 августа, – воскресенье, 21 августа, а также выбрали категории: загородный дом и пляж.
Харьюмаа
Дом для отпуска с проживанием в семье Saunja с садом находится в деревне Саунья, в 30 километрах от Таллинна. Из окон открывается вид на реку.
В числе удобств мини-кухня с тостером, кофемашиной, духовкой и холодильником. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье. За отдельную плату можно воспользоваться принадлежностями для барбекю и посетить сауну. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Цену сайт показывает за шестерых – 381 евро.
За дополнительную плату гости смогут заняться греблей на каноэ, каякингом и другими видами активного отдыха.
Пылвамаа
Кемпинг Metsjärve kämping расположен в деревне Пускару в уезде Пылвамаа. К услугам гостей – бесплатная частная парковка.
В распоряжении гостей терраса и вид на озеро, полностью оборудованная кухня и собственная ванная комната с душем.
Предоставляются принадлежности для барбекю.
На территории кемпинга обустроена частная пляжная зона. В окрестностях можно заняться пешим туризмом и греблей на каноэ.
Расстояние до города Выру составляет 18 километрах, а до города Отепя — 33 километрах.
Цена за четверых гостей составляет 120 евро.
Вильяндимаа
Кемпинг Kalda Valma расположен в поселке Вальма, в 26 километрах от города Вильянди. К услугам гостей сад и бесплатный Wi-Fi.
В распоряжении гостей полностью оборудованная мини-кухня с холодильником и чайником.
На территории кемпинга обустроена детская игровая площадка.
Гости кемпинга Kalda Valma могут поиграть в дартс, отправиться в пеший поход или заняться рыбной ловлей в окрестностях.
Ляэнемаа
До пляжа можно дойти всего за 2 минуты. Отдельный дом для отпуска Kadaka-Hansu расположен в поселке Матсукюла, уезд Ляэнемаа, в 9 километрах от города Хаапсалу. К услугам гостей бесплатная частная парковка.
Кухня оснащена духовкой. В числе прочих удобств – принадлежности для барбекю.
В окрестном районе созданы отличные условия для виндсерфинга, дайвинга и других видов активного отдыха.
Цена за троих человек на эти выходные здесь составляет 460 евро. При этом на странице бронирования появилось сообщение о том, что нам улыбнулась удача – здесь обычно нет мест!
Хийумаа
До пляжа можно дойти всего за 1 минуту. Дом для отпуска Paradise Beach Loghouse с балконом расположен в городе Калана. Этот дом для отпуска расположен на берегу моря. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и бесплатный WiFi.
Дом для отпуска располагает 2 спальнями, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, оборудованной мини-кухней с холодильником и плитой, стиральной машиной и 2 ванными комнатами с душем. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Сотрудники стойки регистрации, которые говорят на финском, русском, английском и эстонском языках, готовы помочь гостям в любое время дня.
На территории дома для отпуска Paradise Beach Loghouse обустроена детская игровая площадка. В окрестностях можно заняться рыбной ловлей и отправиться на пешую или велосипедную прогулку.
Стоимость дома за две ночи составляет 500 евро.
Сааремаа
До пляжа можно дойти всего за 9 минут. Mandjala Cottages – это восстановленная эстонская ферма, расположенная всего в 500 метрах от песчаного пляжа. Гостям предлагаются различные апартаменты с бесплатным беспроводным доступом в Интернет.
Все апартаменты оформлены в традиционном эстонском загородном стиле и оснащены полностью оборудованной современной кухней, а также ванной комнатой с душем. Помимо этого, вы можете воспользоваться столами для пикника и принадлежностями для приготовления барбекю.
Коттеджи расположены в тихом спокойном месте рядом с сосновым лесом, всего в 7 километрах от Техумарди и в 10 километрах от озера Суурлахт.
Город Курессааре находится в 12 километрах. На территории Mandjala Cottages имеется бесплатная парковка.