Максим Галкин прокомментировал заявления о том, что их с Пугачевой недвижимость необходимо конфисковать.
«Я буду лить масло на головы»: Максим Галкин пообещал биться за свой замок в России
Муж Аллы Пугачевой высмеял желание некоторых российских политических деятелей приватизировать его замок в поселке Грязь, передает TopNews. На днях зрители латвийского концерта Максима Галкина в селе Роя услышали от него монолог о том, как он не отдаст свой замок.
В опубликованном в Сети видео пародист обещает повесить на дом табличку «Galkin muiza» («Поместье Галкина»). Если же кто-то придет забирать его замок лично, Максим Галкин обещает дать бой.
«Когда они придут отбирать, они просто так его не отберут! Я буду лить им масло горящее на голову, выбрасывать старую мебель на хребты. Я так просто не сдамся», – пообещал Максим Галкин.
По словам комика, для этого он и строил замок – чтобы никого не пускать за его стены. Судя по публике в зале и ее смеху, такой вариант с защитой замка Максима Галкина всем понравился.
Сейчас Максим Галкин и Алла Пугачева живут в Юрмале, в поместье «Марта». Это один из самых дорогих особняков в Юрмале. Певица останавливается в нем каждый свой приезд в Латвию. Стоимость аренды исторической недвижимости составляет 100 тысяч евро в месяц.
Возвращаться в Россию в ближайшее время юморист не намерен. А вот Пугачева, по слухам, к 1 сентября приедет в Москву. У ее детей Лизы и Гарри начнутся школьные занятия.