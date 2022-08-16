«Я буду лить масло на головы»: Максим Галкин пообещал биться за свой замок в России

Муж Аллы Пугачевой высмеял желание некоторых российских политических деятелей приватизировать его замок в поселке Грязь, передает TopNews. На днях зрители латвийского концерта Максима Галкина в селе Роя услышали от него монолог о том, как он не отдаст свой замок.

В опубликованном в Сети видео пародист обещает повесить на дом табличку «Galkin muiza» («Поместье Галкина»). Если же кто-то придет забирать его замок лично, Максим Галкин обещает дать бой.

«Когда они придут отбирать, они просто так его не отберут! Я буду лить им масло горящее на голову, выбрасывать старую мебель на хребты. Я так просто не сдамся», – пообещал Максим Галкин.

По словам комика, для этого он и строил замок – чтобы никого не пускать за его стены. Судя по публике в зале и ее смеху, такой вариант с защитой замка Максима Галкина всем понравился.

Сейчас Максим Галкин и Алла Пугачева живут в Юрмале, в поместье «Марта». Это один из самых дорогих особняков в Юрмале. Певица останавливается в нем каждый свой приезд в Латвию. Стоимость аренды исторической недвижимости составляет 100 тысяч евро в месяц.