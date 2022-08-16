В социальной сети Facebook жительница Ласнамяэ пожаловалась на плохое состояние моста, по которому постоянно ходит.
Жительница Ласнамяэ негодует: «Почему на одном мосту клумбы с цветами, а на другом колючая проволока?!»
Жительница Ласнамяэ негодует: «Почему на одном мосту клумбы с цветами, а на другом колючая проволока?!»
Татьяна жалуется, что ее не слышат, поэтому от безысходности стала писать жалобу в паблик района Ласнамяэ в Facebook.
«M. Härma sild собираются ремонтировать вообще!? По этому мосту ходят дети в школу. Школы по обе стороны моста: Лаагна гимназия (эстонская) и на Ян коорти русская. Я сама хожу по мосту, испытывая страх, борты низкие! Я человек, который боится высоты, для меня это стресс. Как ребенка отпускать в школу через такой мост?! Это безопасно вообще?!
Почему на одном мосту клумбы с цветами, а на другом какая то колючая проволока?!»
"Действительно страшно смотрится", "Пишите в управу, прикрепляйте фото. Вода камень точит. Тут кто Вам поможет?", "Им сейчас не до этого, пиши не пиши" - комментируют сообщение Татьяны в сообществе Ласнамяэ.