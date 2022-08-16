Нагиев сообщил об уходе из шоу «Голос»: его заменит другая известная телеведущая

«Я не буду ведущим ни в этой версии [«Голос 60+!»], ни в другой. Этот сезон как минимум», – цитирует шоумена издание.

Вместо него ведущей «Голос 60+» станет актриса и телеведущая Лариса Гузеева. По словам главного продюсера музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты, Нагиев решил взять «творческую паузу».

«В эфир Первого возвращается долгожданный «Голос», и сразу же важная, хотя и запланированная новость. Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после десяти лет он возьмет творческую паузу. Прошлый «Голос» как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен», – сообщил Аксюта.

Сама Гузеева поделилась, что готова к критике и сравнению ее с Дмитрием Нагиевым. «В раскрученные проекты всегда сложно входить. Даже если прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать и ты будешь раздражать. Я не знаю ни одного популярного проекта, когда появлялся новый ведущий и народ кричал: «Аллилуйя! Мы вас ждали!». Так не бывает. Все складывается, все органично, все привыкают, и тут вдруг выходит Лариса... Поэтому я, конечно, готова к камням в свой адрес, готова к критике и понимаю, что она будет. Это неизбежно», – сообщила она.

После начала войны в Украине Нагиев опубликовал в Instagram видео с песней группы «Аквариум», лидер которой Борис Гребенщиков жестко осудил военную агрессию России. Позднее он также опроверг слухи о своем отъезде из России. «Для тех, кто спрашивает, где я – здесь я. Тем, кто говорит: «Уезжай отсюда», – сам уезжай отсюда. Дима дома!» – заявил Нагиев.