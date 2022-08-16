На прошлой неделе, 10 августа, в возрасте 40 лет скончался бывший телеведущий Kanal 2 Свен Раудсепп. «Я стараюсь быть сильной как для Свена, так и для себя, он всегда в своем сердце», – говорит Лийза Отс, спутница жизни Свена, пишет Elu24.
Спутница жизни покойного телеведущего Kanal 2: живу последними словами Свена
«Мы встретились по воле судьбы, и судьба же разлучила нас навсегда», – пишет в социальных сетях Лийза Отс.
«Свен... Ты был настоящей искрой, всегда такой веселый и абсолютно позитивный человек. Тебе было дано так много. Ты всегда был таким заботливым, умным и исключительно творческим. Я всегда восхищалась твоей силой и невероятной силой воли, твоей способностью находить возможности там, где никто другой не мог», – описывает она воспоминания о Свене.
Свен и Лийза прожили вместе четыре года. «Четыре года с тобой были моими самыми прекрасными и самыми счастливыми годами. Еще раз спасибо за них. О тебе останется так много прекрасных воспоминаний, фотографий, видео, голосовых сообщений, открыток и писем. Тебя трудно забыть!»
Лийза говорит, что ей очень жаль, что они столько всего упустили. «В то же время я рада, что за последний месяц мы успели сказать друг другу очень многое и всегда поддерживали друг друга», – добавляет она.
«Я видела, как ты заботишься обо мне, спасибо! Я буду скучать по твоим глазам, твоему смеху, твоему голосу, твоим нежным рукам, объятиям и поцелуям. И по тем веселым моментам, проведенным вместе. Нам никогда не было скучно! Я теперь постараюсь жить твоими последними словами, которые ты написал мне за несколько дней до гибели, и я обещаю, что постараюсь быть сильной для тебя и для себя, и ты всегда будешь в моем сердце. Я знаю, что сегодня ты помог мне найти дорогу к тебе, чтобы я могла подарить тебе последнюю ласку и поцелуй. Покойся с миром, мой папа-медведь!» – заключает она в своем посте.
Латвийское издание tvnet.lv сообщило на прошлой неделе, что в среду вечером на Таллиннском шоссе произошло серьезное ДТП. Незадолго до полуночи Mercedes-Benz столкнулся с Volvo, припаркованным на обочине дороги. Авария произошла в Саулкрастском крае на 33-м километре Таллиннского шоссе, на прямом участке дороги.
По первоначальным данным, Mercedes-Benz задавил мужчину 1981 года рождения, стоявшего на обочине рядом с автомобилем, после чего врезался и в припаркованный автомобиль Volvo.
Пострадавший был доставлен в местную больницу, где от полученных травм скончался.
Как сообщают латвийские СМИ, автомобиль Volvo был припаркован в неположенном месте и был ли он вообще заметен в темноте, предстоит выяснить.
Полиция Латвии ищет свидетелей ДТП или водителей, в чьих автомобилях находится камера, в объектив которой могло попасть это смертельное происшествие.