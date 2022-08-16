Спутница жизни покойного телеведущего Kanal 2: живу последними словами Свена

«Мы встретились по воле судьбы, и судьба же разлучила нас навсегда», – пишет в социальных сетях Лийза Отс.

«Свен... Ты был настоящей искрой, всегда такой веселый и абсолютно позитивный человек. Тебе было дано так много. Ты всегда был таким заботливым, умным и исключительно творческим. Я всегда восхищалась твоей силой и невероятной силой воли, твоей способностью находить возможности там, где никто другой не мог», – описывает она воспоминания о Свене.

Свен и Лийза прожили вместе четыре года. «Четыре года с тобой были моими самыми прекрасными и самыми счастливыми годами. Еще раз спасибо за них. О тебе останется так много прекрасных воспоминаний, фотографий, видео, голосовых сообщений, открыток и писем. Тебя трудно забыть!»

Лийза говорит, что ей очень жаль, что они столько всего упустили. «В то же время я рада, что за последний месяц мы успели сказать друг другу очень многое и всегда поддерживали друг друга», – добавляет она.