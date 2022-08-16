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Виолончелистка Сильвия Ильвес приступает к новой работе: наконец-то временная стабильность

Геттер Трумси Limon.ee
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Виолончелистка Сильвия Ильвес приступает к новой работе: наконец-то временная стабильность
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Tšellist Silvia Ilves.
Tšellist Silvia Ilves. Фото: Andres Haabu

Виолончелистка Сильвия Ильвес присоединилась к оркестру Национальной оперы «Эстония» 15 августа. Ильвес рассказала Elu24, что утром перед ее первым рабочим днем старшие дети пришли обнять ее и пожелать хорошего первого рабочего дня.

Виолончелистка Сильвия Ильвес покинула ERSO в сентябре прошлого года. «Я официально являюсь безработным виолончелистом», - объявила музыкант. В июле Сильвия призналась Elu24, что она, как и многие вокруг нас, испытывает финансовые трудности. «Конечно, мне тяжело, но я не хочу, чтобы люди меня жалели», - говорила виолончелистка еще месяц назад.

Однако теперь есть повод для радости: Сильвия, недавно окончившая Эстонскую академию музыки и театра со степенью бакалавра, получила новую работу в оркестре Национальной оперы «Эстония».

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