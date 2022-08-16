Виолончелистка Сильвия Ильвес присоединилась к оркестру Национальной оперы «Эстония» 15 августа. Ильвес рассказала Elu24, что утром перед ее первым рабочим днем старшие дети пришли обнять ее и пожелать хорошего первого рабочего дня.
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Виолончелистка Сильвия Ильвес приступает к новой работе: наконец-то временная стабильность
Виолончелистка Сильвия Ильвес приступает к новой работе: наконец-то временная стабильность
Виолончелистка Сильвия Ильвес покинула ERSO в сентябре прошлого года. «Я официально являюсь безработным виолончелистом», - объявила музыкант. В июле Сильвия призналась Elu24, что она, как и многие вокруг нас, испытывает финансовые трудности. «Конечно, мне тяжело, но я не хочу, чтобы люди меня жалели», - говорила виолончелистка еще месяц назад.
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