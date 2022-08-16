«Аптекарь Мельхиор. Призрак» – вторая часть трилогии средневековых детективных приключенческих фильмов – официально выходит в прокат в кинотеатрах Эстонии с 19 августа. Торжественная премьера картины состоялась в понедельник, 15 августа, в таллиннском кинотеатре Ülemiste Apollo. На показ прибыли деятели культуры, политики и журналисты, а также поклонники эстонского кинематографа.
Галерея и видео ⟩ В Эстонии с огромным успехом прошла премьера второй части фильма «Аптекарь Мельхиор»
Интервью с режиссером Эльмо Нюганеном
«Amazon интересуется фильмом, заключен уже контракт, возможно он будет на этой платформе. Из трех фильмов сделают шесть частей по 45 минут для того, чтобы посмотреть в телевизоре, но фильм, конечно, сделан для большого экрана, но можно смотреть и таким образом – как серию», – комментирует режиссер Эльмо Нюганен возможность выхода фильма на западном рынке.
Очень интересный герой – художник из Ростока с русскими корнями. Рассказываем об этом персонаже.
«Всё про него я не хочу рассказать, хочу, чтобы зритель увидел. То, что он работал художником в Ростоке, это не означает, что там получил образование, в то время двигались. Мы сами думали, что он может быть связан и с Францией, и вообще у него кровь такая смешанная. Кто он точно – он об этом даже и не говорит», – рассказывает Нюганен.
Впервые в истории эстонского кино целая трилогия фильмов будет показана в течение одного года. Первая часть трилогии про аптекаря Мельхиора, премьера которой состоялась 15 апреля 2022 года, имела огромный успех – фильм уже посмотрели более 123 000 человек, и его продолжают показывать в кинотеатрах по всей Эстонии. За 31 год независимой Эстонии в стране было снято более тысячи фильмов, из которых лишь 11, включая «Аптекаря Мельхиора», превысили отметку в 100 000 зрителей.
Торжественная премьера второй части трилогии «Аптекарь Мельхиор. Призрак» состоится 15 августа в 18:30 в кинотеатре Apollo в таллиннском торгово-развлекательном центре Ülemiste. В широкий кинопрокат по всей Эстонии фильм поступит 19 августа.
Торжественная премьера заключительного фильма трилогии «Аптекарь Мельхиор. Дочь палача» состоится 10 октября, а в кинотеатрах фильм появится с 14 октября.
Трилогия фильмов основана на романах про аптекаря Мельхиора, написанных Индреком Харгла. Состоящая из семи книг серия уже много лет занимает первые места в эстонских книжных чартах, завоевав сердца читателей и после перевода на другие языки. Книги изданы на семи языках: эстонском, финском, французском, венгерском, латышском, немецком и английском.
Средневековый мир аптекаря Мельхиора вдохновил ряд эстонских музеев на создание новых программ, знакомящих молодежь с историей в увлекательном формате. Например, в начале августа в башенном городище Вао в Ляэне-Вирумаа открылась новая постоянная экспозиция, рассказывающая об истории башенного городища и правителях деревни Вао. Там также можно увидеть снимки фотографа Герли Тооминг со съемок трилогии «Аптекарь Мельхиор», проходивших здесь же, в Вао. Подробнее о посещении выставки, подготовленной при поддержке фонда Eesti Kultuurkapital («Капитал культуры»).
Съемки проходили в исторических местах во многих частях Эстонии, например, в Епископском замке Курессааре, Нарвском замке, башенном городище Вао, вассальном городище Пуртсе, часовнях Саха и Виливалла, церкви Хальяла, монастырях Пирита и Катарийна.
Сюжет
«АПТЕКАРЬ МЕЛЬХИОР. ПРИЗРАК»
Во второй части средневекового приключенческого детектива ночной страж оказывается напуган страшным призраком – трагически утонувшей дочерью богатого купца. Утром выясняется, что страж упал с высокой башни и разбился насмерть. При подозрительных обстоятельствах погибают еще несколько человек.
Пути расследующего эти события аптекаря Мельхиора пересекаются с проституткой и священником, художником-иностранцем и безумным еретиком. Улики приводят его в монастырь Пирита, мрачные своды которого скрывают преданную забвению опасную тайну.
Тем временем Мельхиора мучает вопрос, почему его возлюбленная Кетерлин внезапно разрывает помолвку...
Режиссер: Эльмо Нюганен
В главных ролях: Мяртен Метсавийр, Маарья Йоханна Мяги, Ало Кырве, Райво Трасс, Кармен Микивер, Райн Симмуль, Рийна Майдре, Майт Мальмстен.
Продюсеры: Taska Film, Nafta Films, Apollo Film Productions, HansaFilm
Сопродюсеры: Maze Productions (Германия), Film Angels Productions (Латвия), InScript (Литва)
Поддержка: Эстонский институт кино, Министерство культуры, Вируский фонд кино, Saarte Fond, Тартуский фонд кино, National Film Centre of Latvia, Рижский фонд кино, Lithuanian tax incentive, Creative Europe MEDIA, Kanal2 и Apollo TV.
Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на серии известных романов-бестселлеров. Во втором фильме авторы сценария Индрек Харгла, Эльмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книге «Аптекарь Мельхиор и призрак Ратаскаэву» героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты.
Режиссером картины стал Эльмо Нюганеном («Имена в граните», «1944»). За производство отвечают: Taska Film («O2», «Фред Юсси. Красота бытия», «Зима», «Встреча выпускников», «Имена в граните», «1944»), Nafta Films («O2», «Тайное общество Супилинна»), Apollo Film Productions («Зима», «Фильм старика», «Болото») и HansaFilm («Правда и справедливость»). Трилогия фильмов про аптекаря Мельхиора создается в результате совместной работы эстонских, немецких, латвийских и литовских кинематографистов, сопродюсерами выступают Maze Productions из Германии, Film Angels Productions из Латвии и InScript из Литвы. Оператор – Михкель Соэ, художник – Матис Мяэсалу, за монтаж отвечает Марион Коппель, композитор – Лийна Сумера, руководитель по спецэффектам – Ян Вильюс.
Смотрите галерею и видео!