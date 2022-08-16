Галерея и видео ⟩ В Эстонии с огромным успехом прошла премьера второй части фильма «Аптекарь Мельхиор»

Интервью с режиссером Эльмо Нюганеном

«Amazon интересуется фильмом, заключен уже контракт, возможно он будет на этой платформе. Из трех фильмов сделают шесть частей по 45 минут для того, чтобы посмотреть в телевизоре, но фильм, конечно, сделан для большого экрана, но можно смотреть и таким образом – как серию», – комментирует режиссер Эльмо Нюганен возможность выхода фильма на западном рынке.

Очень интересный герой – художник из Ростока с русскими корнями. Рассказываем об этом персонаже.

«Всё про него я не хочу рассказать, хочу, чтобы зритель увидел. То, что он работал художником в Ростоке, это не означает, что там получил образование, в то время двигались. Мы сами думали, что он может быть связан и с Францией, и вообще у него кровь такая смешанная. Кто он точно – он об этом даже и не говорит», – рассказывает Нюганен.

Впервые в истории эстонского кино целая трилогия фильмов будет показана в течение одного года. Первая часть трилогии про аптекаря Мельхиора, премьера которой состоялась 15 апреля 2022 года, имела огромный успех – фильм уже посмотрели более 123 000 человек, и его продолжают показывать в кинотеатрах по всей Эстонии. За 31 год независимой Эстонии в стране было снято более тысячи фильмов, из которых лишь 11, включая «Аптекаря Мельхиора», превысили отметку в 100 000 зрителей.