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ХАОС! ⟩ «Билет был, но вместиться в поезд не получилось!» После популярного фестиваля многие пассажиры остались на перроне

Elron: мы вернули деньги
Кетлин Крузе Limon.ee
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«Билет был, но вместиться в поезд не получилось!» После популярного фестиваля многие пассажиры остались на перроне
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Скриншот с Twitter.
Скриншот с Twitter. Фото: Kuvatõmmsi Twitterist

Представитель Elron прокомментировал, что они вернули деньги всем тем, кто не сел в поезда, и обратились к Elron за возмещением, пишет Elu24.

В минувшие выходные прошел эстонский фестиваль хип-хопа, который привлек в Эльва большое количество молодых любителей музыки.

Однако наплыв людей на фестиваль привел к тому, что в поездах Elron возникла ситуация, когда некоторые люди, купившие билеты заранее, не смогли попасть на поезд.

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