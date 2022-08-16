Представитель Elron прокомментировал, что они вернули деньги всем тем, кто не сел в поезда, и обратились к Elron за возмещением, пишет Elu24.
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ХАОС! ⟩ «Билет был, но вместиться в поезд не получилось!» После популярного фестиваля многие пассажиры остались на перроне
Elron: мы вернули деньги
«Билет был, но вместиться в поезд не получилось!» После популярного фестиваля многие пассажиры остались на перроне
В минувшие выходные прошел эстонский фестиваль хип-хопа, который привлек в Эльва большое количество молодых любителей музыки.
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