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Как пережить жару в городе

Limon.ee
Как пережить жару в городе
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Жара в городе. Иллюстративное фото.
Жара в городе. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Жара — настоящее испытание для горожан. Увы, похоже, что аномально высокая температура продержится как минимум две недели. Врачи разных специализаций дали Woman практические советы.

Сохранить женское здоровье

«В жару не носите синтетическое белье. Оно создает ''парниковый эффект'' и благоприятную среду для размножения болезнетворных бактерий и грибков. Поэтому, к примеру, летнее обострение молочницы — не редкость, — предостерегает гинеколог Эдуард Абдулаевич Мубаракшин. — женщинам с хроническим аднекситом разумный загар не противопоказан. Но помните, что избыток ультрафиолета уменьшает иммунную сопротивляемость организма. Кроме того, при хроническом аднексите противопоказано пребывание на пляже в мокром купальнике. Переодевайтесь сразу же после выхода из воды».

Соблюдайте особую осторожность в отношении солнца и загара, если у вас миома или эндометриоз. Вам рекомендуются только воздушные ванны в тени деревьев.

Как тренироваться

«В аномальную жару специалисты рекомендуют отказаться от занятий спортом на улице. Физические нагрузки увеличивают теплоотдачу и могут привести к обезвоживанию организма. Кроме того, в жаркую погоду возрастает нагрузка на сосуды и сердце», — рассказывает спортивный врач, доктор медицинских наук Светлана Борисовна Короткова. Увлекаться занятиями на беговых дорожках и силовых тренажерах не рекомендуется. Лучше всего сосредоточиться на упражнениях, обогащающих организм кислородом, например, на дыхательной гимнастике, йоге, пилатесе или легкой аэробике. Очень полезно в жару ходить в бассейн хотя бы 2–3 раза в неделю.

Чем питаться

«В жаркую погоду диета очень важна. Ешьте меньше мяса и животных жиров, больше растительной и молочной пищи. В середине дня не стоит сильно налегать на еду. Лучше перенести основной прием пищи на 17–18 часов. С утра в жару аппетит обычно плохой. Нет необходимости заставлять себя есть. А вот выпить стакан жидкости обязательно нужно», — рекомендует диетолог, врач высшей категории Залина Ростиславна Щербова.

  • Для утоления жажды лучше пить не простую воду, а разбавленные прохладной кипяченой водой соки, зеленый чай, минеральную воду без газа. Хорошо освежают также различные квасы и напиток из меда с водой и лимоном. Очень полезны в летние дни кисломолочные продукты: кефир, йогурт, простокваша и сычужные сыры.
  • В жаркую погоду откажитесь от привычки готовить еду впрок. Не забывайте, что срок годности большинства продуктов рассчитан на температуру до +25°С, а не на жару. Никогда не покупайте еду на лотках, не оборудованных холодильниками, и с рук. Неизвестно, сколько пролежали продукты на солнцепеке. А при высокой температуре бактерии размножаются быстро, что грозит тяжелыми отравлениями.
  • В жару противопоказано голодать. Организм и так находится в состоянии стресса из-за высокой температуры воздуха, а мы еще усугубляем проблему, лишая его пищи. Если вы хотите похудеть, просто измените состав еды. Устраивайте себе один-два разгрузочных дня в неделю. Они могут быть фруктово-ягодные, овощные или творожно-кефирные. Такое питание усиливает обменные процессы, стимулирует очищение кишечника.

Избежать воспаления подмышек

В жару повышается вероятность гидраденита — воспаления в подмышечной впадине. Предрасполагают к нему общее ослабление организма на фоне жары и обильное потоотделение, мелкие травмы кожи, например при бритье. Если у вас уже когда-то возникала эта проблема, исключите из рациона острые приправы, алкоголь, ограничьте сладости. Включите в рацион продукты, богатые витаминами А, С и Е: морковь, черную смородину, орехи.

Обратите особое внимание на дезодоранты, которыми вы пользуетесь. Антиперспиранты закупоривают потовые железы. Это может спровоцировать размножение микробов и воспаление. Поэтому если вы склонны к гидрадениту, используйте только обычные дезодоранты и чаще принимайте душ. А после удаления волос дезинфицируйте подмышечные впадины спиртовыми растворами.

Поберечь сердце и сосуды

«Приход летней жары сопровождается огромной нагрузкой на организм. Высокая температура воздуха вызывает усиленное потоотделение, сердцебиение. Дыхание учащается, а с потом организм теряет воду, витамины и минеральные соли. В частности, соли калия и магния, важные для работы сердечной мышцы», — предупреждает кардиолог, врач высшей категории Нина Ананьевна Полынцова. Наиболее подвержены опасному действию жары люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. В зной хуже себя чувствуют гипертоники, чаще возникают приступы стенокардии у больных с ишемической болезнью сердца. На слабость могут жаловаться люди с вегетососудистой дистонией и те, кто склонен к гипотонии. Пациентам с кардиологическими заболеваниями нужно соблюдать ряд рекомендаций:

  • Все мероприятия, сопровождающиеся физической нагрузкой, проводите до или после дневной жары. Перенапряжение в условиях высоких температур и воздействия прямых солнечных лучей может спровоцировать осложнения.
  • Старайтесь не ездить в переполненном транспорте. Несколько раз в день измеряйте артериальное давление.
  • Не ищите спасения от жары в холодных водоемах. Если разница между температурой воды и температурой воздуха превышает 10 градусов, купание может оказаться опасным для сосудов. И даже может спровоцировать приступ стенокардии. Не входите в воду очень быстро, особенно если вы в разгоряченном состоянии. Перед купанием слегка помассируйте тело или выполните несколько простейших физических упражнений. Никогда не купайтесь до дрожи.
  • Если вы страдаете гипертонией, не увлекайтесь соленой пищей.
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