Как пережить жару в городе

Сохранить женское здоровье

«В жару не носите синтетическое белье. Оно создает ''парниковый эффект'' и благоприятную среду для размножения болезнетворных бактерий и грибков. Поэтому, к примеру, летнее обострение молочницы — не редкость, — предостерегает гинеколог Эдуард Абдулаевич Мубаракшин. — женщинам с хроническим аднекситом разумный загар не противопоказан. Но помните, что избыток ультрафиолета уменьшает иммунную сопротивляемость организма. Кроме того, при хроническом аднексите противопоказано пребывание на пляже в мокром купальнике. Переодевайтесь сразу же после выхода из воды».

Соблюдайте особую осторожность в отношении солнца и загара, если у вас миома или эндометриоз. Вам рекомендуются только воздушные ванны в тени деревьев.

Как тренироваться

«В аномальную жару специалисты рекомендуют отказаться от занятий спортом на улице. Физические нагрузки увеличивают теплоотдачу и могут привести к обезвоживанию организма. Кроме того, в жаркую погоду возрастает нагрузка на сосуды и сердце», — рассказывает спортивный врач, доктор медицинских наук Светлана Борисовна Короткова. Увлекаться занятиями на беговых дорожках и силовых тренажерах не рекомендуется. Лучше всего сосредоточиться на упражнениях, обогащающих организм кислородом, например, на дыхательной гимнастике, йоге, пилатесе или легкой аэробике. Очень полезно в жару ходить в бассейн хотя бы 2–3 раза в неделю.

Чем питаться