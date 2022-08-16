ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Сотни таллиннцев собрались на мемориальном концерте «Песни Цоя»: наши сердца требуют перемен

«Уже 32 года прошло... Но остались его песни... Песни Цоя», – написали организаторы на Facebook-странице мероприятия.

Портал Limon посетил концерт «Песни Цоя», пообщался с гостями концерта и выяснил, каких перемен требуют сердца собравшихся в 2022 году, через 33 года после выхода этого легендарного хита.

Ирина: «В нашем возрасте наши сердца требуют не перемен, а спокойствия! Когда-то под эту песню нам хотелось перемен как и всем молодым людям. Естественно, перемен в лучшую сторону!»

Дмитрий: «В нашей жизни всегда бывают перемены. Например, меняется семья. Перемены – это что-то новое. Перемены погоды, опять же».

Оксана: «Мое сердце требует, чтобы народ проснулся. Смелость, бодрость духа и видение своего пути, именно своего, а не того, что сверху навязывают».

Надежда: «Наши сердца требуют лучших перемен!»

Мишель: «Чтобы прохладнее стало, сейчас слишком жарко! Таких перемен в данный момент требует мое сердце!»

Андрей: «Душевных».

Оксана: «Чтобы был мир во всем мире и стабильности побольше всем!»

Мы также узнали, какие песни Цоя больше всего нравятся публике. Однозначные фавориты: «Хочу перемен», «Звезда по имени солнце» и «Группа крови».