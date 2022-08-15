ВИДЕО ⟩ Рижанка выпустила клип памяти Цоя, собрав деньги в Сети: 50 тысяч просмотров за 2 дня

Любопытный факт: средства на съемки и продакшн данной работы были собраны подписчиками творчества Дарьи в YouTube в виде донатов.

Клип был реализован при усиленной поддержке организации www.35km.lv, которая предоставила уникальную видеохронику разных лет с места трагической гибели Виктора Цоя.

В клипе Дарья совершает путешествие по местам, связанным с Виктором Цоем, таким как, например, памятная доска на улице Ломоносова, памятный стенд на озере Rideļu dzirnavezers, где любил рыбачить музыкант, после чего она добирается до памятника Виктору Цою на месте трагедии. К слову, памятнику в этом году исполняется 20 лет.

Данная работа уже успела получить позитивный отклик на платформе YouTube, собрав около 50 тысяч просмотров за два дня.

На этом Дарья не останавливается и по многочисленным просьбам фанатов усердно работает над следующими авторскими композициями, некоторые из которых она сочинила сама.

Суммарно авторские работы и клипы Дарьи Чеботаревой на кавер-песни посмотрели более 10 миллионов человек.

Напомним, 15 августа 1990 года на 35-м километре шоссе Слока – Талси под Тукумсом погиб легендарный рок-музыкант Виктор Цой. Его автомобиль «Москвич» серого цвета мчался со скоростью около 130 км/ч. В какой-то момент Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус».

В 2000 году на месте автоаварии был установлен памятник Виктору Цою.