Такие платья на женщинах заводят мужчин и сводят с ума

Многочисленные исследования показывают, что самой сексуальной частью тела мужчины считают ноги. Неудивительно, что короткие платья больше других привлекают их внимание. Женская грудь и глубокое декольте на втором месте. Если девушки хотят, чтобы парни на них заглядывались, то нужно учитывать, что мужское внимание притягивают открытые части тела, и выбирать одежду с вырезами и глубокими разрезами. Другой вопрос, что, согласно социологическим исследованиям, больше половины представительниц прекрасного пола выбирают одежду, не учитывая мужское мнение и предпочтения.