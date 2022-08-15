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Травматолог раскрыл скрытую угрозу сидячего образа жизни

Limon.ee
Травматолог раскрыл скрытую угрозу сидячего образа жизни
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Женщина в офисе. Иллюстративное фото
Женщина в офисе. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

При таком ритме работы проблемы со здоровьем могут начаться уже в 30 лет!

Каждый день человек большое количество времени проводит в сидячем положении, а это может негативно сказываться на здоровье человека. Из-за этого может развиваться дорсопатия, миофасциальный синдром, когда появляются боли в мышцах поясницы и шейного отдела. Также может увеличиться риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и начать прогрессировать ожирение. Об этом рассказал травматолог-ортопед Лев Дунаев порталу Ura.ru.

«В офисе мы проводим не меньше 8 часов в сутки, постоянно сидим за компьютером, это негативно влияет на здоровье. Нарушается осанка, ухудшается кровообращение, снижается мышечный тонус. Развивается остеохондроз „дорсопатия“, и миофасциальный синдром. Также сидячая работа вредит венозной системе ног. Постоянные статические нагрузки могут привести к варикозной болезни», — объяснил специалист.

Также по словам травматолога, при таком образе жизни боли в спине начнут уже беспокоить в 30-летнем возрасте. Это тревожные симптомы, появление которых игнорировать нельзя. Для поддержания хорошего здоровья помогают регулярные физические нагрузки. Они способствуют поддержанию хорошего тонуса тела. При работе в офисе следует находить время для небольшой разминки и прогулки хотя бы по офису.

«Неправильное положение тела создает лишнюю нагрузку, которая способствует разрушению межпозвонковых дисков, поэтому обязательно, в течение дня надо следить за осанкой. Офисным сотрудникам для профилактики отеков носить компрессионный трикотаж, который улучшает отток венозной крови и препятствует ее застою», — подытожил он.

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