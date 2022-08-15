Осторожно: популярный ночной ритуал из TikTok может привести к инсульту

А началось все с американского ЗОЖ-коуча Кори Родригеса. Он первым выложил ролик с тейпированием рта на ночь и поведал, что это помогает ему предотвращать заболевания десен, сухость и неприятный запах изо рта, а также избавляет от храпа. Поскольку научных подтверждений всему этому нет, эксперты раскритиковали тренд и справедливо высказали свои опасения.

Например, фонд сна обнаружил, что побочные эффекты тейпирования рта могут включать раздражение на губе или вокруг нее от ленты, а также нарушение сна из-за затрудненного дыхания через нос. Эксперт по сну Джеймс Уилсон сказал, что любые преимущества носового дыхания не стоят рисков, которые несет в себе подобная привычка. «К сожалению, заклеивание рта скотчем — это экстремальный способ поощрения носового дыхания, который имеет серьезные риски для здоровья вплоть до инсульта», — сказал он Newsweek. Особенно опасен тренд для людей с апноэ. Это мы все к чему? К тому, что если увидите, как кто-то в Тиктоке заклеивает рот перед сном и рассказывает, как это круто, не верьте и ни в коем случае не повторяйте.