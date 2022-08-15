Лисички — это универсальные грибы, которые бесподобно вкусны на сковороде, ароматны и нежны в супе, хороши в виде икры. Обладая традиционно богатым для большинства грибов набором витаминов и минералов, они превосходят собратьев как минимум по двум параметрам: вырастают вдали от оживленных трасс и поселений, из-за чего впитывают меньше вредных примесей из окружающей среды, а благодаря веществу хиноманнозе остаются неуязвимыми для червей, пишет tutknow.ru.
Вкусные блюда из лисичек: ТОП-5 пошаговых рецептов
Жареные лисички
Золотистая корочка, появляющаяся на лисичках после обжарки в смеси двух масел, выглядит очень аппетитно, а легкий запах чеснока только усиливает желание немедленно их попробовать.
Калорийность на 100 г — 380 ккал.
Количество порций — 3-4
Время приготовления — 40 минут
Ингредиенты:
лисички — 700-800 г
луковица — 1 шт.
чеснок — 2-3 зубчика
масло сливочное
масло растительное
зелень по вкусу
соль
Пошаговое приготовление жареных лисичек
Как следует промойте грибы под струей воды, отрежьте грязные кончики ножек. Крупные лисички разрежьте на части, мелкие оставьте целыми.
Пока главный ингредиент подсыхает, займитесь подготовкой чеснока и лука. И то, и другое требуется освободить от шелухи, после чего чеснок пропустить через пресс, а лук нарезать тонкими полукольцами.
На разогретую сковороду выложите по ложке каждого вида масла. Сливочное сделает лисички нежными и вкусными, растительное не даст им пригореть.
Как только сливочное масло растает, выложите на него чеснок и лук.
Помешивая в сковороде лопаткой, дождитесь прозрачности лука и добавьте к нему грибы.
Обжаривайте лисички с луком и чесноком около 10 минут на небольшом огне.
Аккуратно слейте выделившуюся жидкость и верните сковороду на плиту.
Еще раз добавьте оба вида масла и жарьте грибы до золотистой корочки. В среднем на это уходит около 10 минут. В самом конце не забудьте посолить блюдо по вкусу.
Подавайте с нарубленной зеленью.
Обратите внимание! Существует рецепт лисичек в сметане, которые готовят по сходной технологии. Если захотите сделать блюдо более деликатным и сочным, после того как сольете жидкость, смешайте грибы со сметаной, посыпьте любимой зеленью и тушите до мягкости грибов.
Лисички с картошкой
Сами по себе рыжие грибы и вкусны, и сытны, но иногда хочется чего-то более существенного. К примеру, можно высыпать в сковороду ломтики картофеля, довести их до румяной корочки и порадовать домашних вкуснейшей жареной картошкой с лисичками. Или поступить еще интереснее и приготовить этот умопомрачительный дуэт в горшочках, чтобы сделать его вкус еще более насыщенным, а текстуру — нежной.
Ингредиенты:
лисички — 200 г
картофель — 2-3 шт.
свинина — 200-300 г
луковица — 1 шт.
морковь — 1 шт.
сыр — 60 г
сметана — 300 г
сливочное масло — 30-40 г
укроп, соль, перец — по вкусу
Пошаговое приготовление лисичек с картошкой
Мясо помойте, нарежьте небольшими кубиками и натрите смесью из перца и соли. Вместо свинины можете брать говядину, баранину или курятину.
Перед тем как приготовить лисички, промойте их, удалив кончики ножек, и при необходимости нарежьте. Мелкие грибы можно оставить целыми.
Овощи очистите от кожуры и тоже нарежьте. Морковь — кольцами, лук — полукольцами, картофель — нетолстыми ломтиками.
Сыр натрите.
Укроп мелко нарубите.
В подготовленные горшки последовательно выложите масло, на него мясо, а следом смесь овощей. Добавьте соль и перец.
Покройте все сыром и распределите сверху грибы. Конечно, никто не помешает вам просто смешать их с картофелем и другими овощами, но тогда лисички окажутся поломаны и подавлены во время тушения.
Соедините сметану с укропом, добавьте соль и перец. Если масса выйдет слишком густой, разведите ее небольшим количеством питьевой воды.
Залейте полученной смесью грибы, памятуя о том, что ей предстоит кипеть и выплескиваться за край, если наполнить горшок доверху.
Отправьте все в разогретую до 180°C духовку и дайте потомиться около 1 часа.
Обратите внимание! Если вы придерживаетесь вегетарианского питания или просто не любите мясо, исключите его из рецепта. Картошка с лисичками в сметане получается настолько мягкой, нежной и вкусной, что блюдо выйдет ничуть не хуже.
Деревенский грибной суп с лисичками
Купленные лисички не идут ни в какое сравнение с собранными собственноручно. А если сразу же после возвращения из леса забросить их в чугунок или толстостенную кастрюлю и приготовить суп со шкварками, и вкус, и запах получатся просто незабываемыми.
Ингредиенты:
лисички — 200 г
картофель — 3-4 шт.
морковь — 1 шт.
луковица — 2 шт.
чеснок — 1-2 зубчика
сливки — 3 ст.л.
сало — 100 г
сливочное масло — 1 ст.л.
растительное масло — 3 ст.л.
петрушка — 1 пучок
орегано, соль
Пошаговое приготовление деревенского грибного супа с лисичками
Влейте в кастрюлю около 2 л воды, подсолите и доведите до кипения.
Грибы промойте, обрежьте грязные кончики ножек. Аккуратно опустите лисички в кипящую воду и проварите 15-20 минут, снимая пену.
Откиньте грибы на дуршлаг, а бульон соберите в отдельную миску.
Овощи почистите. Морковь натрите, луковицы нарежьте мелкими кубиками, картофель — крупными.
В кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло, смешайте с растительным, добавьте 3/4 лука и обжарьте до прозрачности.
Выложите на лук грибы, приправьте орегано и солью, потушите около 10 минут.
Влейте в кастрюлю бульон, положите картофель и морковь.
Через 10 минут подмешайте сливки и пропущенный через пресс чеснок. Проварите еще 5 минут и снимите с плиты.
Сало нарежьте кубиками и вместе с оставшимся луком обжарьте на сухой сковороде до состояния шкварок.
При подаче добавьте в каждую тарелку супа 1-2 ложки шкварок и нарезанную петрушку.
Икра из лисичек
Икру из грибов обычно заготавливают на зиму, но возиться с консервацией готова не каждая хозяйка. Так почему бы не сделать из лисичек икру, которую можно будет немедленно после приготовления намазывать на хлеб и есть или подавать на стол в качестве гарнира? Вкусная, пахучая, сочная, в холодильнике она не залежится.
Ингредиенты:
лисички — 500 г
чеснок — 2-3 зубчика
растительное масло — 5-6 ст.л.
чёрный перец, соль — по вкусу
Пошаговое приготовление икры из лисичек
Грибы промойте, почистите от загрязнений, выложите в кастрюлю, залейте водой так, чтобы ее было ровно вдвое больше.
Посолите и доведите до кипения, после чего убавьте огонь. Точно сказать, сколько варить лисички до готовности, сложно, так как это зависит от их размера. В среднем 30-40 минут, но надежнее ориентироваться на плотность — как только грибы станут мягкими, они готовы.
Откиньте готовые грибы на дуршлаг и остудите.
Зубчики чеснока освободите от шелухи и крупно нарежьте.
Поместите в чашу блендера грибы с чесноком и взбейте до состояния пюре.
Добавьте растительное масло и перец.
Обратите внимание! Оставшийся после варки грибов насыщенный бульон позже можно использовать в рецепте супа с лисичками.
Ризотто с лисичками
Чтобы у вас действительно получилось ризотто, а не плов с грибами, нужен особенный сорт риса — например, Арборио. Ну а те, кому важен исключительно вкус, а не форма, могут обойтись обычным белым злаком — получится не так изысканно, но все равно отлично.
Ингредиенты:
мясной бульон — 500 мл
лисички — 250 г
рис — 200 г
сыр — 30 г
морковь — 1 шт.
луковица — 1-2 шт.
чеснок — 1-2 зубчика
растительное масло — 1 ст.л.
сливочное масло — 2 ст.л.
зелень — по вкусу
паприка, черный перец, шафран
соль
Пошаговое приготовление ризотто с лисичками
Морковь натрите на крупной терке. Лук и чеснок почистите и измельчите.
Половину лука отложите, а оставшийся с чесноком и паприкой обжарьте на растительном масле. Отлично, если ваш выбор падет на оливковое: в рецептах с лисичками и грибами других сортов оно встречается чаще скучного подсолнечного.
Грибы помойте и высушите.
Добавьте в сковороду лисички, потомите под крышкой 10-15 минут и переложите в миску вместе с луком и чесноком.
На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте в нем до прозрачности оставшийся лук.
Теперь настало время риса. Добавьте его к луку и, непрерывно помешивая, обжарьте до золотистого цвета.
Пока рис доходит до нужной кондиции, вскипятите бульон.
Смешайте с рисом морковь, лук, лисички, посыпьте перцем и шафраном, посолите и влейте бульон.
Накройте сковороду крышкой, уберите в разогретую до 180°C духовку и томите в течение 15-20 минут.
Сыр натрите на крупной терке.
Зелень нарубите.
Верните сковороду на плиту, добавьте оставшиеся ингредиенты, подержите под крышкой ещё пару минут, чтобы дать сыру подтаять, и подавайте.
Видео-рецепты приготовления лисичек