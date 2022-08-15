Вкусные блюда из лисичек: ТОП-5 пошаговых рецептов

Выложите на лук грибы, приправьте орегано и солью, потушите около 10 минут.

Влейте в кастрюлю бульон, положите картофель и морковь.

Через 10 минут подмешайте сливки и пропущенный через пресс чеснок. Проварите еще 5 минут и снимите с плиты.

Сало нарежьте кубиками и вместе с оставшимся луком обжарьте на сухой сковороде до состояния шкварок.

При подаче добавьте в каждую тарелку супа 1-2 ложки шкварок и нарезанную петрушку.

Икра из лисичек

Икру из грибов обычно заготавливают на зиму, но возиться с консервацией готова не каждая хозяйка. Так почему бы не сделать из лисичек икру, которую можно будет немедленно после приготовления намазывать на хлеб и есть или подавать на стол в качестве гарнира? Вкусная, пахучая, сочная, в холодильнике она не залежится.

Ингредиенты:

лисички — 500 г

чеснок — 2-3 зубчика

растительное масло — 5-6 ст.л.

чёрный перец, соль — по вкусу

Пошаговое приготовление икры из лисичек

Грибы промойте, почистите от загрязнений, выложите в кастрюлю, залейте водой так, чтобы ее было ровно вдвое больше.

Посолите и доведите до кипения, после чего убавьте огонь. Точно сказать, сколько варить лисички до готовности, сложно, так как это зависит от их размера. В среднем 30-40 минут, но надежнее ориентироваться на плотность — как только грибы станут мягкими, они готовы.

Откиньте готовые грибы на дуршлаг и остудите.