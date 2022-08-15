В серьезном ДТП в Латвии погиб 40-летний бывший телеведущий Kanal 2

Проработавший с 2006 по 2011 год репортером известной передачи Reporter на Kanal 2 Свен Раудсепп на прошлой неделе попал в серьезное ДТП в Латвии, в результате чего он скончался. Грустную новость СМИ подтвердила мать мужчины Алла Раудсепп, которая в эти минуты направляется в Латвию на опознание тела и на встречу со следователем.

Член семьи погибшего журналиста сказал порталу Elu24: «Запомним его улыбчивым, милым и замечательным».

После карьеры в программе Reporter Свен работал в компании Telia, в одной британской фирме, в Playtech и в Тартуском университете. Прошлым летом он приступил к трудовым обязанностям в банке Luminor.

На своей странице в LinkdIn мужчина описывал себя как харизматичного, целеустремленного программного директора, менеджера по обслуживанию клиентов. В первую очередь он делал акцент на банковском деле, сферах ИТ и телекоммуникаций, а также работе в СМИ.

Специалист по маркетингу и пресс-секретарь Kanal 2 Мари-Лийс Вескус выражает глубокие соболезнования семье погибшего. «Несправедливо, что молодые люди так рано уходят. Свен был полон сил и энергии, выполнял свою работу хорошо. Он делал сюжеты добросовестно», – говорит Вескус, находящаяся в шоке от случившегося.

Свен Раудсепп Фото: Erakogu

Латвийское издание tvnet.lv сообщило, что на прошлой неделе в среду на Таллиннском шоссе произошло серьезное ДТП. Около полуночи автомобиль Mercedes-Benz на полной скорости врезался в стоящий на обочине Volvo. Столкновение произошло на 33-м километре Таллиннского шоссе в Саулкрастском крае на прямом участке дороги.

По первоначальным данным, Mercedes-Benz задавил мужчину 1981 года рождения, стоявшего на обочине рядом с автомобилем, после чего врезался и в припаркованный автомобиль Volvo.

Пострадавший был доставлен в местную больницу, где от полученных травм скончался.

Как сообщают латвийские СМИ, автомобиль Volvo был припаркован в неположенном месте и был ли он вообще заметен в темноте, предстоит выяснить.