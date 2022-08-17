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Долго и счастливо: идеальный мужчина для каждого знака Зодиака

Limon.ee
Долго и счастливо: идеальный мужчина для каждого знака Зодиака
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Свадьба. Иллюстративное фото
Свадьба. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Астролог Ольга Соловьева замахнулась на лавры Ларисы Гузеевой и подобрала женихов для представительниц каждого знака Зодиака, пишет super.ru.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Женщина-Овен умеет решать проблемы — остановит и коня на скаку, и слона на лету. Ваша стихия — огонь, поэтому и в жизни часто происходит пожар. Причем зажженной спичкой может стать любая внеплановая проблема, от поломки машины до испортившего прическу дождя. Вам подойдет мужчина-Рыбы, который легко потушит все это безобразие. Аврал на работе? Он успокоит и посидит с ребенком, а вы доделаете отчет. Отличная совместимость!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Вы похожи на красивую птицу, которая чистит перышки и вьет гнездо для потомства. Ищите партнера в своей стае — чтобы точно смог принести корм и вам, и вашим птенцам. Телец вас не подведет — возьмет на себя груз материальных проблем, а вы будете наводить уют дома.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Женщина-Близнецы — энергичная особа, которая любит путешествовать и умеет отдыхать так, что на второй день веселья ее организм отрекается от алкоголя. Поэтому вас привлечет такой же весельчак, без раздумий соглашающийся на любую движуху. Мужчина-Весы вам точно понравится: он сорвется с женщиной-Близнецами даже в село Хохотуй.

Рак (22 июня – 22 июля)

Женщина-Рак ищет боевого товарища, который ввяжется в совместную ипотеку, успокоит после выплаты ежемесячного взноса и весело отметит новоселье. Такие отчаянные герои встречаются среди Весов и Тельцов.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львица не просит, а прямо-таки требует внимания, цветов, подарков и других царских почестей. Такие нескромные запросы смогут удовлетворить только Близнецы. А если вам хочется отношений с огоньком, знакомьтесь со Скорпионом. Вам можно. Это будет союз сильных, гордых и властных людей.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Представительницы этого знака любят проводить время в одиночестве: прятаться в высокой башне и ждать, пока рыцари придумают сто и один способ их развеселить. Находчивый Козерог быстро избавится от конкурентов за сердце Девы. Он будет упорно штурмовать ее неприступную крепость, а когда Дева наконец-то согласится с ним поужинать, станет безропотно ждать, пока она накрасится. Достойный кандидат, надо брать.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Вы точно знаете, чего хотите, а хотите вы всего и побольше. Вспомним, какой звездный хищник готов к подвигам? Правильно, Лев. Именно такого завоевателя ищут женщины-Весы. Лев принесет добычу, а после ужина уведет свою спутницу в замок и посадит на парчовый диван – пусть отдыхает, а бытом займутся специально обученные люди.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Эмоциональной женщине-Скорпиону нужен партнер, который защитит ее от последствий собственного безрассудства. Козерог –отличный вариант. Он простит все ее выходки и в нужный момент угостит «ново-пасситом». Золотой человек!

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Эти отважные амазонки обожают приключения и выбирают человека с похожей оптикой. Сватаем им мужчину-Овна. Он готов на любые авантюры — может даже продать свою двушку в Мытищах и переехать в южные широты.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Амбициозной женщине-Козерогу предлагаем познакомиться с мужчиной-Рыбами. Приглядитесь к нему повнимательнее. Именно этот товарищ сможет вас расслабить: принесет чашку чая после трудовых будней, а потом устроит свидание на крыше – вы будете пить шампанское и любоваться закатом. Поверьте, ваше сердце точно растает.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Творческая женщина-Водолей любит узнавать и пробовать новое. Познакомим ее с мужчиной-Близнецами. Он покорит Водолея своим остроумием и с достоинством пройдет испытание «кто платит» в ресторане. В общем, это щедрый и умный кандидат — такого вы и искали.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Самой чувствительной и эмоциональной представительнице нашего звездного семейства предлагаем присмотреться к мужчине-Раку. Этот интроверт с радостью заляжет с ней на дно — то есть спрячется от мирских проблем в каком-нибудь уютном месте. А потом обустроит его на вкус своей пассии, запасется печеньками и историями на вечер. Вам не захочется расставаться.
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