Долго и счастливо: идеальный мужчина для каждого знака Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Женщина-Овен умеет решать проблемы — остановит и коня на скаку, и слона на лету. Ваша стихия — огонь, поэтому и в жизни часто происходит пожар. Причем зажженной спичкой может стать любая внеплановая проблема, от поломки машины до испортившего прическу дождя. Вам подойдет мужчина-Рыбы, который легко потушит все это безобразие. Аврал на работе? Он успокоит и посидит с ребенком, а вы доделаете отчет. Отличная совместимость!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Вы похожи на красивую птицу, которая чистит перышки и вьет гнездо для потомства. Ищите партнера в своей стае — чтобы точно смог принести корм и вам, и вашим птенцам. Телец вас не подведет — возьмет на себя груз материальных проблем, а вы будете наводить уют дома.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Женщина-Близнецы — энергичная особа, которая любит путешествовать и умеет отдыхать так, что на второй день веселья ее организм отрекается от алкоголя. Поэтому вас привлечет такой же весельчак, без раздумий соглашающийся на любую движуху. Мужчина-Весы вам точно понравится: он сорвется с женщиной-Близнецами даже в село Хохотуй.

Рак (22 июня – 22 июля)

Женщина-Рак ищет боевого товарища, который ввяжется в совместную ипотеку, успокоит после выплаты ежемесячного взноса и весело отметит новоселье. Такие отчаянные герои встречаются среди Весов и Тельцов.

Лев (23 июля – 22 августа)