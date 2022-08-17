Астролог Ольга Соловьева замахнулась на лавры Ларисы Гузеевой и подобрала женихов для представительниц каждого знака Зодиака, пишет super.ru.
Долго и счастливо: идеальный мужчина для каждого знака Зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Женщина-Овен умеет решать проблемы — остановит и коня на скаку, и слона на лету. Ваша стихия — огонь, поэтому и в жизни часто происходит пожар. Причем зажженной спичкой может стать любая внеплановая проблема, от поломки машины до испортившего прическу дождя. Вам подойдет мужчина-Рыбы, который легко потушит все это безобразие. Аврал на работе? Он успокоит и посидит с ребенком, а вы доделаете отчет. Отличная совместимость!
Телец (21 апреля – 21 мая)
Вы похожи на красивую птицу, которая чистит перышки и вьет гнездо для потомства. Ищите партнера в своей стае — чтобы точно смог принести корм и вам, и вашим птенцам. Телец вас не подведет — возьмет на себя груз материальных проблем, а вы будете наводить уют дома.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Рак (22 июня – 22 июля)
Женщина-Рак ищет боевого товарища, который ввяжется в совместную ипотеку, успокоит после выплаты ежемесячного взноса и весело отметит новоселье. Такие отчаянные герои встречаются среди Весов и Тельцов.
Лев (23 июля – 22 августа)
Львица не просит, а прямо-таки требует внимания, цветов, подарков и других царских почестей. Такие нескромные запросы смогут удовлетворить только Близнецы. А если вам хочется отношений с огоньком, знакомьтесь со Скорпионом. Вам можно. Это будет союз сильных, гордых и властных людей.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Весы (23 сентября – 22 октября)
Вы точно знаете, чего хотите, а хотите вы всего и побольше. Вспомним, какой звездный хищник готов к подвигам? Правильно, Лев. Именно такого завоевателя ищут женщины-Весы. Лев принесет добычу, а после ужина уведет свою спутницу в замок и посадит на парчовый диван – пусть отдыхает, а бытом займутся специально обученные люди.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Эмоциональной женщине-Скорпиону нужен партнер, который защитит ее от последствий собственного безрассудства. Козерог –отличный вариант. Он простит все ее выходки и в нужный момент угостит «ново-пасситом». Золотой человек!
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Козерог (22 декабря – 19 января)
Амбициозной женщине-Козерогу предлагаем познакомиться с мужчиной-Рыбами. Приглядитесь к нему повнимательнее. Именно этот товарищ сможет вас расслабить: принесет чашку чая после трудовых будней, а потом устроит свидание на крыше – вы будете пить шампанское и любоваться закатом. Поверьте, ваше сердце точно растает.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Творческая женщина-Водолей любит узнавать и пробовать новое. Познакомим ее с мужчиной-Близнецами. Он покорит Водолея своим остроумием и с достоинством пройдет испытание «кто платит» в ресторане. В общем, это щедрый и умный кандидат — такого вы и искали.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)