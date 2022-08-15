Лидер группы Metallica Джеймс Хетфилд разводится с женой после 25 лет брака

Страх послужил для меня главным мотиватором. Я так боялся потерять свою семью. Я понял, что достиг дна, раз моя семья может покинуть меня из-за моих привычек, которые я приносил в дом после поездок в тур. Жена вышвырнула меня из дома, я жил где-то сам по себе, и это меня чертовски напугало, мне совсем этого не хотелось. Возможно, для меня это было важно, потому что, когда я был маленьким, моя семья развалилась. Отец ушел, мамы не стало, я жил вместе со своим братом, и я даже не понял, как успел все потерять. Все куда-то исчезло, и я не хотел, чтобы это случилось снова.