«Он находится в этом зале»: возлюбленный Лободы был на концерте в Риге

14 августа Андрейсала превратилась на один вечер в королевство Светланы Лободы. Иначе это событие назвать невозможно! Лето, жара, танцы, прохладительные напитки, горячие женщины в коротких платьях, корабль у причала и музыка, которая не позволяет стоять на месте, пишет журналист RUS TVNET Раиса Смирнова.
В Латвии Светлана Лобода обрела новую музыкальную команду и танцовщиц, с которыми и представила новое шоу. Пришедших на концерт порадовали знакомые гитарные вступления под зажигательный ударный ряд. Во время всего концерта демонстрировались фрагменты из клипов Светланы, которые было трудно не узнать.
О том, что Светлана Лобода не просто экс-участница трио «ВИА Гра» стало понятно, когда она в 2009 году представляла Украину в конкурсе «Евровидение» с песней Be My Valentine. На свое шоу артистка потратила тогда безумные деньги (около 300 тысяч евро). Пусть в тот год Светлана заняла лишь 12-е место, это было серьезное заявление о том, что на русско-украинской сцене пора посторониться - появилась новая Superstar, а потом она шагнула еще дальше и пошла покорять Европу и весь мир!
Облачившись в цвета флага Украины Светлана открывала концерт песней на украинском языке и трогательной речью, а после чувственно исполнила композицию «Молитва», которая, кстати, была записана в Латвии, а в церкви Св. Петра был снят клип.
Лобода поблагодарила Латвию за то, что она делает для Украины.
«Я хочу сказать то, что для меня является самым основным и самым важным сегодня... В моей стране - в Украине - идет большая, ужасная и несправедливая война. Я благодарю народ Латвии. Я благодарю вас за то, что вы оказываете поддержку моим людям из Украины.
Я благодарю вас за то, что вы помогаете нашим беженцам. И низкий вам поклон за то, что вы - люди с большим сердцем и с большой душой. Спасибо вам огромное за это!
Сегодня я буду петь для вас и для миллионов людей, которые покинули свои дома, которые лишились своих родных и близких, которые лишились своих семей, которые сейчас вынуждены находиться по миру. И сложно понимать, что им дальше делать.
Сегодня я буду петь для тех, кто выбирает сторону света, для тех, кто находится здесь на этом концерте. Потому что прав всегда тот, кто защищает свой дом.
Я хочу, чтобы мы попробовали отключиться от того, что нам готовила судьба на сегодняшний день, потому что концерт же, а артисты - они, наверное, рождены для того, чтобы людям дарить праздник, для того, чтобы обмениваться энергией с вами. Я сегодня постараюсь сделать все возможное для того, чтобы вы хотя бы на этот концерт забыли обо всем, что есть сегодня и сейчас, чтобы вы получали наслаждение, чтобы вы были счастливы и пришли домой абсолютно довольными, радостными и радовались и сказали, как здорово, что сегодняшний вечер я провел с Лободой!» - эмоционально сказала Светлана.
Лобода представила довольно интересный микс из старых и новых песен. Конечно, за каждой аранжировкой чувствовался подход мастера и скрупулезная работа.
Если вы, прекрасные дамы, надели на это мероприятие обувь с каблуками, то ноги определенно болели после этих танцев! Андрейсала ходила ходуном и прыгала в такт хитам, которых у Светланы Лободы великое множество.
Светлана призналась, что она встретила в Риге прекраснейших людей, которые ей помогают.
«У меня в этом зале находятся моя мама и моя дочь, которая сейчас проживает здесь, в Риге. И мне вообще кажется, что сейчас мир поделился на своих и чужих, на черное и белое. Потому что я считаю, что сегодня очень важно понимать кто ты в душе, что ты за человек. Чего ты хочешь от этой жизни? И что произойдет тогда, когда дети твои подрастут и ты будешь им смотреть в глаза, и они тебя спросят: »Мама, когда началась война, когда Россия напала на Украину, что ты делала в этот момент?«. А я скажу: »Дочь, я выбрала свою страну, я выбрала правду. Я выбрала добро. Я выбрала светлую сторону«. Моя дочь улыбнется и скажет: »Мама, я очень горжусь тобой«.
Я хочу, чтобы наши дети гордились нами, нашими поступками. Потому что по крупицам, по каждому поступку, по каждой детали в нашей жизни складываем все мы», - сказала Светлана. Она также призналась, что в зале сегодня находится тот, с кем она хочет засыпать и просыпаться.
Концерт можно поделить на две части. В первой были песни на украинском, хиты «Мой родной», «Инди-рок», «МоLoко», «Текила-любовь», «Парень» и «Пуля-дура». Последняя песня завершилась танцевальным номером и долгим соло от музыкантов. Как успели догадаться зрители, чтобы Светлана успела переодеться. Вторая часть продолжилась уже не менее «убойными» хитами: «Инстадрама», «Американо», «Случайная», «40 градусов», «А может к черту любовь», «Твои глаза», «Революция» и конечно «Суперстар», уже с привычным для Светланы соло на барабанах.
После того, как артистку пригласили на бис, она исполнила композицию «Пора домой» и еще одну народную песню на украинском языке с флагом Украины в руках, подчеркнув то, что она сильная и уверенная в себе женщина, которая выбрала сторону, отказавшись от всего, что ее связывало с Россией, страной, которая напала на ее Родину, которая разрушила ее родной город Ирпень, которая верит и ждет, когда Украина победит!
Галерея: Гости на концерте Светланы Лободы
Галерея: выступление Светланы Лободы