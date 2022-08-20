Эстонский дизайнер Юлия Айсте рассказывает, как ее одежда может сделать из каждой женщины современную королеву элегантности

– Как ты пришла в мир моды?

– Бренд Julia Aiste Luxury Design родился из моей самой заветной мечты. Я всегда хотела создавать красивую, комфортную и очень женственную одежду для женщины, которая в моей одежде раскрыла бы свою ценность и не боялась быть собой̆ - самым ярким бриллиантом, которым она и так является уже от рождения. Для меня одежда всегда была и есть намного больше, чем просто лоскут ткани. Одежда живая и неповторимая, и каждая вещь обладает уникальной душой. Я всегда могла четко улавливать, как изменяется мое внутренне состояние в зависимости от того, что я на себя надеваю.

Я дизайнер в четвертом поколении по маминой линии. Дар передался от нашего прадедушки – он был дизайнером интерьера и одежды. Дедушка сам делал не только мебель, он шил и сапоги из кожи, и был известен на весь город. У дедушки были золотые руки, и я считаю, что от него нашему роду передался тонкий вкус, эстетическое восприятие и умение видеть красоту этого мира. Моя бабушка также была и швеей, и модельером-конструктором, а я всё свое детство провела рядом с ней, смотрела и впитывала, как создаётся и отшивается красота.