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Эстонский дизайнер Юлия Айсте рассказывает, как ее одежда может сделать из каждой женщины современную королеву элегантности

Лиана Турпакова Константин Седнев
Эстонский дизайнер Юлия Айсте рассказывает, как ее одежда может сделать из каждой женщины современную королеву элегантности
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Дизайнер Юлия Айсте
Дизайнер Юлия Айсте Фото: Konstantin Sednev

Юлия Айсте - новое имя в модном мире Эстонии. Она с детства подумывала стать дизайнером, но осуществила свою мечту недавно, основав одноименный бренд Julia Aiste Luxury Design. Элегантность, женственность, городской шик, лаконичные силуэты, идеальный крой - вот основные характеристики ее фэшн-творений. Любимая модель дизайнера - это ухоженная, обаятельная, добившаяся определенных высот и знающая себе цену женщина. В начале 2022 года журнал The NYC Journal упомянул дизайнера Юлию Айсте средив 30 важных и влиятельных персон года в сфере мировой моды. Одежду эстонского дизайнера носят известный блогеры в Европе, платье бренда Julia Aiste Luxury Design НОСИТ И "мИСС мОНАКО 2022" Анджелина Кали. Мы поговорили с Юлей о ее прошлом, она рассказала историю своей семьи, как пришла в модную идустрию, почему выбрала изысканный стиль и объяснила, зачем женщинам одеваться элегантно.

– Как ты пришла в мир моды?

– Бренд Julia Aiste Luxury Design родился из моей самой заветной мечты. Я всегда хотела создавать красивую, комфортную и очень женственную одежду для женщины, которая в моей одежде раскрыла бы свою ценность и не боялась быть собой̆ - самым ярким бриллиантом, которым она и так является уже от рождения. Для меня одежда всегда была и есть намного больше, чем просто лоскут ткани. Одежда живая и неповторимая, и каждая вещь обладает уникальной душой. Я всегда могла четко улавливать, как изменяется мое внутренне состояние в зависимости от того, что я на себя надеваю.

Я дизайнер в четвертом поколении по маминой линии. Дар передался от нашего прадедушки – он был дизайнером интерьера и одежды. Дедушка сам делал не только мебель, он шил и сапоги из кожи, и был известен на весь город. У дедушки были золотые руки, и я считаю, что от него нашему роду передался тонкий вкус, эстетическое восприятие и умение видеть красоту этого мира. Моя бабушка также была и швеей, и модельером-конструктором, а я всё свое детство провела рядом с ней, смотрела и впитывала, как создаётся и отшивается красота.

Более того, у моего папы были тоже золотые руки, и он сам делал предметы интерьера. Это особое эстетическое ощущение формы, цвета, текстуры, это божий дар, бесконечная любовь ко всему красивому. В такой семье с шести лет я начала шить платья своим любимым куклам Барби. В школе шила себе, причем по своим же выкройкам. На выпускной я пришла в асимметричном платье цвета фуксии, дизайн которого придумала сама и сама же сшила.

После школы я изучала бизнес, так как эта сфера считалась престижной, но меня не покидало ощущение, что я проживаю не свою жизнь. Мне хотелось творить и создавать прекрасные и волшебные наряды. В университете на конкурсе «Мисс университет» я продемонстрировала свою первую коллекцию. У меня два высших образования: бакалавр по управлению бизнесом и магистр по маркетингу. Мой карьерный опыт - более 15 лет в банковской сфере, то есть финансы, инвестиции, долговые портфели, плюс четыре года в фармацевтической индустрии.

Дизайнер Юлия Айсте
Дизайнер Юлия Айсте Фото: Konstantin Sednev

Три года назад я совершила кардинальный поворот в своей судьбе и ушла из финансовой сферы. Решила посвятить себя тому, к чему стремилась моя душа, и ушла работать в мир моды. Моим клиентом был местный дизайнерский бренд Marimo, которому я помогала развиваться. И однажды я поняла, что ждать больше нельзя, создала свой дизайнерский бренд и выпустила модную коллекцию.

– Где ты училась?

– Я училась в Итальянской школе моды и стиля, преподавателями которой были русские и итальянские эксперты моды и дизайнеры.

– Где черпаешь вдохновение? Как рождаются силуэты, может, есть чей-то образ, который взят за эталон?

– Бренд Julia Aiste Luxury Design черпает свое вдохновение в переплетении прошлого и настоящего. Я обожаю королевскую эпоху рококо и атмосферу Версаля. Моя муза – Моника Беллуччи, яркая роковая красавица, дерзкая и соблазнительная дива. Это высшая, на мой взгляд, форма ренессанса женственности в современном воплощении.

– Как тебе удалось сделать, что твои наряды носят мировые знаменитости?

– Я считаю, что это воля случая и, наверное, так должно было быть. Я верю в судьбу. Знаменитости высоко ценят красивую и удобную одежду премиального класса, в которой можно чувствовать себя современной королевой элегантности.

Фото: личный архив

– Что надо делать в Эстонии, чтобы твой бренд одежды стал известным?

– Очень много и усердно работать, быть настоящим фанатом своего дела.

– В Эстонии можно зарабатывать, производя модные вещи?

– Если чего-то очень захотеть и упорно этого добиваться не покладая рук, не жалея времени, не сдаваться при первой неудаче и не пасовать в случае, если появится преграда, человек может достичь очень многого.

– Кто из дизайнеров тебе нравится?

– Меня захватывает яркое и экспрессивное выражение и творчество западных коллег - Valentino Garavani, Domenico Dolce & Stefano Gabbana, Dries van Noten, Elie Saab, Oscar de la Renta, Daniela Karnuts, из местных, безусловно, Ülle Pohjanheimo.

– Ты сама шьешь?

– У меня первоклассные портные, они настоящие профессионалы и мастера своего дела, превосходно выполняющие филигранную ручную работу.

Фото: личный архив

– Для Эстонии твоя одежда не совсем типична. Почему ты выбрала такой стиль?

– Большое спасибо за комплимент. Возможность быть уникальной дорогого стоит и очень важна для меня. Но вернее будет сказать, что стиль выбрал меня. Это то, что идёт изнутри. Я художник и творец, передаю красоту в этот мир через образы, которые создаю, нахожусь в вечном поиске идеальной женской формы. Julia Aiste Luxury Design — это прекрасная история воплощения настоящей женственности, чувственности и красоты.

Это индивидуальный подход, прослеживающийся во всём, начиная с создания эксклюзивного и персонального дизайна и идеального кроя, подходящего именно этой клиентке и способного подчеркнуть её достоинства и скрыть недостатки. Все изделия создаются вручную лучшими швейными мастерами Эстонии по индивидуальным меркам для идеальной посадки. Я использую исключительно итальянские люксовые ткани, они с невероятной тактильностью.

Коллекционные вещи также отшиваются по индивидуальным меркам, чтобы обеспечить им идеальную посадку. У таких вещей есть душа, что делает их запоминающимися. Подход, когда одежду делают по твоим и только твоим меркам, - непривычный в нашем мире всего готового. А это и есть настоящий люкс и роскошь быть собой. Моя французская клиентка написала, что за те две недели, что она носит мою одежду, её жизнь изменилась, она получает сумасшедшее количество комплиментов и чувствует себя топовой моделью, хотя её фигура далека от общепринятого идеала.

– Что из одежды ты больше всего любишь носить сама, а что создавать?

Обожаю платья, топы, брюки, пиджаки и пальто. Обязательным аксессуаром считаю подчёркивающий талию пояс, визуально помогающий женщине создавать силуэт песочные часы. Я люблю создавать готовые образы-комплекты, идеально сочетающиеся между собой по стилю и цвету.

Одежда из коллекции Julia Aiste Luxury Design
Одежда из коллекции Julia Aiste Luxury Design Фото: личный архив

– Зачем женщинам красиво и элегантно одеваться? Многие так полюбили оверсайз, что любая одежда, которая хоть слегка подчеркивает формы, считается в понимании адептов бесформенности вульгарной. Что ты думаешь?

– Все стили однозначно имеют право на существование. Понятие красоты и формы менялось в зависимости от времени и общих настроений в социуме. Для меня красиво — это женственно, утонченно и элегантно. Фигура-эталон для меня — песочные часы. Ничего красивее и идеальнее, чем женское тело и плавные чувственные линии, природа не создала, и эту красоту надо не прятать, а умело, элегантно, стильно и уместно подчеркивать. И c этой задачей как нельзя лучше справляются чувственные и женственные силуэты одежды, украшенные поясом на талии. А вульгарность - это неуместность и отсутствие места для фантазии.

– Считается, что женственно и элегантно – синоним сексуальности. Женщина так одевается, чтобы обратить на себя внимание мужчин. Согласна ты с этим или нет?

– Мне кажется, что у нас произошла подмена понятий. Сексуальность считается чем-то не очень хорошим. А для меня это прежде всего жизненная энергия и внутренний свет, никак не вульгарность. Я абсолютно уверена, что настоящая сила кроется в смелости самовыражения и в проявлении истинной себя. Одежда — это всегда наш портрет, история и определенный образ, который мы транслируем осознанно или не очень.

Дизайнер Юлия Айсте с песиком Боно
Дизайнер Юлия Айсте с песиком Боно Фото: Konstantin Sednev

Одеваться надо так, чтобы чувствовать себя уверенно, удобно, привлекательно и роскошно. Отсюда уверенность, внутренняя свобода, неповторимость и уникальность, непредсказуемость, способность меняться, как и женское настроение. Поверьте, мужчин привлекают именно эти ипостаси женщины, они слетаются как мотыльки на тот самый внутренний свет, который излучает самодостаточная женщина. И моя задача, и миссия дизайнера и творца – помочь женщине заново обрести именно тот самый, свой яркий и уникальный свет.

– Много ли у тебя клиентов в Эстонии? За рубежом больше?

– На данный момент больше клиентов из Франции, Англии, Монако, Дубая, Америки, Швейцарии, России, Польши, а недавно список пополнила Норвегия. Конечно, есть из Эстонии и Финляндии.

Клиентам из Эстонии я предлагаю эксклюзивную возможность – персональный визит дизайнера на дом или встречу в моей студии в Таллинне по предварительной записи. Зарубежные клиенты такой возможности не имеют, они могут заказать вещи в онлайн-магазине или на страничке в Инстаграме. Все вещи отшиваются из тканей высшего качества: натуральной шерсти, шелка, вискозы и премиального полиэстера кади.

– Айсте – настоящая фамилия или..?

– Настоящая.

– Назови вещи, которые должны быть в гардеробе у каждой женщины.

– Конечно, это вещи, сочетающиеся между собой по стилю и цветовой гамме, брюки, блузка, юбка-карандаш или а-силуэта (в зависимости от типа фигуры), пиджак, пальто, обязательно шарфик, добавляющий особый шарм и настроение к любому модному образу, и, несомненно, маленькое чёрное платье. Не стоит забывать о разных украшениях, аксессуарах и обуви, с помощью которых можно создавать новые модные образы для разных случаев жизни. Помните, что всегда необходимо руководствоваться особенностями фигуры и потом уже выбирать идеально подходящий крой и силуэт. Крой поистине способен творить чудеса, и для этого есть свои фирменные секретные техники и приёмы.

Юлия Айсте
Юлия Айсте Фото: личный архив

– Как ты относишься к советам типа «после 40 лет нельзя носить это и это», «после 30 забудьте о мини-юбках» и так далее?

– Я всегда стараюсь смотреть шире и за рамки ограничений. Возраст — это всего лишь цифра в паспорте. Носить нужно то, что отображает твою личность, что украшает твое тело и душу, соответствует настроению и внутреннему состоянию, заставляет сиять ярче, быть настоящей и самой красивой версией себя. Как сказал Оскар Уайльд, «Будь собой! Прочие роли уже заняты». Дизайн и одежда – это всегда о том, кем ты являешься, каковы твои жизненные приоритеты и ценности.

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