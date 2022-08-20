Юлия Айсте - новое имя в модном мире Эстонии. Она с детства подумывала стать дизайнером, но осуществила свою мечту недавно, основав одноименный бренд Julia Aiste Luxury Design. Элегантность, женственность, городской шик, лаконичные силуэты, идеальный крой - вот основные характеристики ее фэшн-творений. Любимая модель дизайнера - это ухоженная, обаятельная, добившаяся определенных высот и знающая себе цену женщина. В начале 2022 года журнал The NYC Journal упомянул дизайнера Юлию Айсте средив 30 важных и влиятельных персон года в сфере мировой моды. Одежду эстонского дизайнера носят известный блогеры в Европе, платье бренда Julia Aiste Luxury Design НОСИТ И "мИСС мОНАКО 2022" Анджелина Кали. Мы поговорили с Юлей о ее прошлом, она рассказала историю своей семьи, как пришла в модную идустрию, почему выбрала изысканный стиль и объяснила, зачем женщинам одеваться элегантно.
Эстонский дизайнер Юлия Айсте рассказывает, как ее одежда может сделать из каждой женщины современную королеву элегантности
– Как ты пришла в мир моды?
– Бренд Julia Aiste Luxury Design родился из моей самой заветной мечты. Я всегда хотела создавать красивую, комфортную и очень женственную одежду для женщины, которая в моей одежде раскрыла бы свою ценность и не боялась быть собой̆ - самым ярким бриллиантом, которым она и так является уже от рождения. Для меня одежда всегда была и есть намного больше, чем просто лоскут ткани. Одежда живая и неповторимая, и каждая вещь обладает уникальной душой. Я всегда могла четко улавливать, как изменяется мое внутренне состояние в зависимости от того, что я на себя надеваю.
Я дизайнер в четвертом поколении по маминой линии. Дар передался от нашего прадедушки – он был дизайнером интерьера и одежды. Дедушка сам делал не только мебель, он шил и сапоги из кожи, и был известен на весь город. У дедушки были золотые руки, и я считаю, что от него нашему роду передался тонкий вкус, эстетическое восприятие и умение видеть красоту этого мира. Моя бабушка также была и швеей, и модельером-конструктором, а я всё свое детство провела рядом с ней, смотрела и впитывала, как создаётся и отшивается красота.
Более того, у моего папы были тоже золотые руки, и он сам делал предметы интерьера. Это особое эстетическое ощущение формы, цвета, текстуры, это божий дар, бесконечная любовь ко всему красивому. В такой семье с шести лет я начала шить платья своим любимым куклам Барби. В школе шила себе, причем по своим же выкройкам. На выпускной я пришла в асимметричном платье цвета фуксии, дизайн которого придумала сама и сама же сшила.
После школы я изучала бизнес, так как эта сфера считалась престижной, но меня не покидало ощущение, что я проживаю не свою жизнь. Мне хотелось творить и создавать прекрасные и волшебные наряды. В университете на конкурсе «Мисс университет» я продемонстрировала свою первую коллекцию. У меня два высших образования: бакалавр по управлению бизнесом и магистр по маркетингу. Мой карьерный опыт - более 15 лет в банковской сфере, то есть финансы, инвестиции, долговые портфели, плюс четыре года в фармацевтической индустрии.
Три года назад я совершила кардинальный поворот в своей судьбе и ушла из финансовой сферы. Решила посвятить себя тому, к чему стремилась моя душа, и ушла работать в мир моды. Моим клиентом был местный дизайнерский бренд Marimo, которому я помогала развиваться. И однажды я поняла, что ждать больше нельзя, создала свой дизайнерский бренд и выпустила модную коллекцию.
– Где ты училась?
– Я училась в Итальянской школе моды и стиля, преподавателями которой были русские и итальянские эксперты моды и дизайнеры.
– Где черпаешь вдохновение? Как рождаются силуэты, может, есть чей-то образ, который взят за эталон?
– Бренд Julia Aiste Luxury Design черпает свое вдохновение в переплетении прошлого и настоящего. Я обожаю королевскую эпоху рококо и атмосферу Версаля. Моя муза – Моника Беллуччи, яркая роковая красавица, дерзкая и соблазнительная дива. Это высшая, на мой взгляд, форма ренессанса женственности в современном воплощении.
– Как тебе удалось сделать, что твои наряды носят мировые знаменитости?
– Я считаю, что это воля случая и, наверное, так должно было быть. Я верю в судьбу. Знаменитости высоко ценят красивую и удобную одежду премиального класса, в которой можно чувствовать себя современной королевой элегантности.
– Что надо делать в Эстонии, чтобы твой бренд одежды стал известным?
– Очень много и усердно работать, быть настоящим фанатом своего дела.
– В Эстонии можно зарабатывать, производя модные вещи?
– Если чего-то очень захотеть и упорно этого добиваться не покладая рук, не жалея времени, не сдаваться при первой неудаче и не пасовать в случае, если появится преграда, человек может достичь очень многого.
– Кто из дизайнеров тебе нравится?
– Меня захватывает яркое и экспрессивное выражение и творчество западных коллег - Valentino Garavani, Domenico Dolce & Stefano Gabbana, Dries van Noten, Elie Saab, Oscar de la Renta, Daniela Karnuts, из местных, безусловно, Ülle Pohjanheimo.
– Ты сама шьешь?
– У меня первоклассные портные, они настоящие профессионалы и мастера своего дела, превосходно выполняющие филигранную ручную работу.
– Для Эстонии твоя одежда не совсем типична. Почему ты выбрала такой стиль?
– Большое спасибо за комплимент. Возможность быть уникальной дорогого стоит и очень важна для меня. Но вернее будет сказать, что стиль выбрал меня. Это то, что идёт изнутри. Я художник и творец, передаю красоту в этот мир через образы, которые создаю, нахожусь в вечном поиске идеальной женской формы. Julia Aiste Luxury Design — это прекрасная история воплощения настоящей женственности, чувственности и красоты.
Это индивидуальный подход, прослеживающийся во всём, начиная с создания эксклюзивного и персонального дизайна и идеального кроя, подходящего именно этой клиентке и способного подчеркнуть её достоинства и скрыть недостатки. Все изделия создаются вручную лучшими швейными мастерами Эстонии по индивидуальным меркам для идеальной посадки. Я использую исключительно итальянские люксовые ткани, они с невероятной тактильностью.
Коллекционные вещи также отшиваются по индивидуальным меркам, чтобы обеспечить им идеальную посадку. У таких вещей есть душа, что делает их запоминающимися. Подход, когда одежду делают по твоим и только твоим меркам, - непривычный в нашем мире всего готового. А это и есть настоящий люкс и роскошь быть собой. Моя французская клиентка написала, что за те две недели, что она носит мою одежду, её жизнь изменилась, она получает сумасшедшее количество комплиментов и чувствует себя топовой моделью, хотя её фигура далека от общепринятого идеала.
– Что из одежды ты больше всего любишь носить сама, а что создавать?
Обожаю платья, топы, брюки, пиджаки и пальто. Обязательным аксессуаром считаю подчёркивающий талию пояс, визуально помогающий женщине создавать силуэт песочные часы. Я люблю создавать готовые образы-комплекты, идеально сочетающиеся между собой по стилю и цвету.
– Зачем женщинам красиво и элегантно одеваться? Многие так полюбили оверсайз, что любая одежда, которая хоть слегка подчеркивает формы, считается в понимании адептов бесформенности вульгарной. Что ты думаешь?
– Все стили однозначно имеют право на существование. Понятие красоты и формы менялось в зависимости от времени и общих настроений в социуме. Для меня красиво — это женственно, утонченно и элегантно. Фигура-эталон для меня — песочные часы. Ничего красивее и идеальнее, чем женское тело и плавные чувственные линии, природа не создала, и эту красоту надо не прятать, а умело, элегантно, стильно и уместно подчеркивать. И c этой задачей как нельзя лучше справляются чувственные и женственные силуэты одежды, украшенные поясом на талии. А вульгарность - это неуместность и отсутствие места для фантазии.
– Считается, что женственно и элегантно – синоним сексуальности. Женщина так одевается, чтобы обратить на себя внимание мужчин. Согласна ты с этим или нет?
– Мне кажется, что у нас произошла подмена понятий. Сексуальность считается чем-то не очень хорошим. А для меня это прежде всего жизненная энергия и внутренний свет, никак не вульгарность. Я абсолютно уверена, что настоящая сила кроется в смелости самовыражения и в проявлении истинной себя. Одежда — это всегда наш портрет, история и определенный образ, который мы транслируем осознанно или не очень.
Одеваться надо так, чтобы чувствовать себя уверенно, удобно, привлекательно и роскошно. Отсюда уверенность, внутренняя свобода, неповторимость и уникальность, непредсказуемость, способность меняться, как и женское настроение. Поверьте, мужчин привлекают именно эти ипостаси женщины, они слетаются как мотыльки на тот самый внутренний свет, который излучает самодостаточная женщина. И моя задача, и миссия дизайнера и творца – помочь женщине заново обрести именно тот самый, свой яркий и уникальный свет.
– Много ли у тебя клиентов в Эстонии? За рубежом больше?
– На данный момент больше клиентов из Франции, Англии, Монако, Дубая, Америки, Швейцарии, России, Польши, а недавно список пополнила Норвегия. Конечно, есть из Эстонии и Финляндии.
Клиентам из Эстонии я предлагаю эксклюзивную возможность – персональный визит дизайнера на дом или встречу в моей студии в Таллинне по предварительной записи. Зарубежные клиенты такой возможности не имеют, они могут заказать вещи в онлайн-магазине или на страничке в Инстаграме. Все вещи отшиваются из тканей высшего качества: натуральной шерсти, шелка, вискозы и премиального полиэстера кади.
– Айсте – настоящая фамилия или..?
– Настоящая.
– Назови вещи, которые должны быть в гардеробе у каждой женщины.
– Конечно, это вещи, сочетающиеся между собой по стилю и цветовой гамме, брюки, блузка, юбка-карандаш или а-силуэта (в зависимости от типа фигуры), пиджак, пальто, обязательно шарфик, добавляющий особый шарм и настроение к любому модному образу, и, несомненно, маленькое чёрное платье. Не стоит забывать о разных украшениях, аксессуарах и обуви, с помощью которых можно создавать новые модные образы для разных случаев жизни. Помните, что всегда необходимо руководствоваться особенностями фигуры и потом уже выбирать идеально подходящий крой и силуэт. Крой поистине способен творить чудеса, и для этого есть свои фирменные секретные техники и приёмы.
– Как ты относишься к советам типа «после 40 лет нельзя носить это и это», «после 30 забудьте о мини-юбках» и так далее?
– Я всегда стараюсь смотреть шире и за рамки ограничений. Возраст — это всего лишь цифра в паспорте. Носить нужно то, что отображает твою личность, что украшает твое тело и душу, соответствует настроению и внутреннему состоянию, заставляет сиять ярче, быть настоящей и самой красивой версией себя. Как сказал Оскар Уайльд, «Будь собой! Прочие роли уже заняты». Дизайн и одежда – это всегда о том, кем ты являешься, каковы твои жизненные приоритеты и ценности.