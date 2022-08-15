ФОТО ⟩ В честь Каи Каллас? В Пярнумаа появился странный указатель

В пятницу Эева Хельме поделилась в Facebook снимком, на котором изображен странный знак – Sõjaprinsessi tee – в Пярнуском уезде, в деревне Поотси.

«Это что-то новенькое», – заявила Хельме, впервые заметившая такой знак. «Я проезжаю там раз в неделю, никогда раньше его не видела. Сегодня впервые заметила. Не знаю, кого можно встретить в конце этой дороги, Зену или Каю, но почему бы не попробовать!» – предлагает она.

В комментариях несколько местных жителей подтверждают, что вывеску здесь раньше не видели. «Интересно, что никогда не обращал внимания на этот знак. Ну а именами особо важных персон уже назвали города, улицы и дороги», – пишет один из них. «Это новый указатель. Я там живу и вижу это впервые», – подтвердил другой местный житель.

В комментарии пошутили, что знак поставили в честь премьер-министра Каи Каллас. «Я надеюсь, что Каю...» – ответил один на вопрос Хельме о том, кого можно встретить на этой улице: Зену или Каю. Другой же обрадовался: «Каллаская личная улица!»

Ану Вильманн, специалист по связям с общественностью Пярнуской городской управы, заявила Elu24, что официально такого дорожного знака там нет. «Нет такого названия, как Sõjaprintsessi tee. Наверное, в шутку кто-то повесил табличку с таким названием», – думает она.