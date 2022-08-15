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Смотрите, как отжигала супруга тренера российской сборной по футболу Даша Карпина на концерте памяти Цоя в Нарве

Limon.ee
Смотрите, как отжигала супруга тренера российской сборной по футболу Даша Карпина на концерте памяти Цоя в Нарве
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Дарья Карпина
Дарья Карпина Фото: Инстаграм

15 августа исполняется 32 лет со дня смерти музыканта Виктора Цоя. Лидер группы «Кино» погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии. По официальной версии, он уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Он похоронен на Богословском кладбище Петербурга. В Эстонии проходят памятные концерты в честь любимого музыканта и рок-певца.

В Нарве в клубе Ro-Ro такой концерт состоялся в субботу, о чем сообщила в Инстаграме Дарья Карпина. Даша сама вышла на сцену и спела песню "Анархия". Как известно, и Валерий Карпин, и Дарья родом из Нарвы. 

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