15 августа исполняется 32 лет со дня смерти музыканта Виктора Цоя. Лидер группы «Кино» погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии. По официальной версии, он уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Он похоронен на Богословском кладбище Петербурга. В Эстонии проходят памятные концерты в честь любимого музыканта и рок-певца.
Смотрите, как отжигала супруга тренера российской сборной по футболу Даша Карпина на концерте памяти Цоя в Нарве
Смотрите, как отжигала супруга тренера российской сборной по футболу Даша Карпина на концерте памяти Цоя в Нарве
В Нарве в клубе Ro-Ro такой концерт состоялся в субботу, о чем сообщила в Инстаграме Дарья Карпина. Даша сама вышла на сцену и спела песню "Анархия". Как известно, и Валерий Карпин, и Дарья родом из Нарвы.