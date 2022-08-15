Деятельная и напористая Марианна Родованская стала первой и единственной законной женой, а интеллигентная и «богемная» Наталья Разлогова — последней любовью музыканта, пишет novochag.ru.
32 ГОДА СО ДНЯ ГИБЕЛИ МУЗЫКАНТА ⟩ Марианна Цой и Наталья Разлогова: любимые женщины Виктора Цоя
Главный рок-музыкант России конца восьмидесятых вовсе не был искушен в отношениях с женщинами. Когда музыканты «Кино» давали свои первые концерты на квартирниках, Виктору Цою было всего 19 — и музыка занимала все его мысли.
Знакомство на квартирнике
На одном из таких квартирников он и познакомился с Марианной Родованской. 5 марта 1981 года было ее днем рождения — девушке исполнялось 23 года, но она чувствовала себя гораздо старше этой рок-тусовки. Марианна успела выйти замуж и развестись, работала на относительно нормальной работе (заведовала цехами постановочной части в цирке) и в тот вечер не собиралась идти на квартирник — но почему-то пошла. Цой ей понравился. Он тоже отличался от других, и не только внешностью. На фоне других музыкантов он меньше пил, меньше говорил и казался старше своих 19 лет. Сказалось корейское происхождение: немногословность мужчин — их отличительная особенность, которую Виктор перенял от отца.
Уходя с вечеринки, Марианна написала свой телефон помадой (ручки не нашлось) на клочке бумаги и вручила ее Цою. Он позвонил. Первые свидания были совершенно невинными: они просто гуляли по Ленинграду и много разговаривали. Марианна с ужасом ждала момента, когда Виктор начнет играть ей свои песни — боялась разочароваться. Впечатление оказалось прямо противоположным: музыка Цоя ей не только понравилась, но и показалась весьма перспективной для зарабатывания денег.
С этим у «Кино» были большие проблемы. Максимум, что получал Цой в начале карьеры — 15 рублей после каждого квартирника. «Когда я начинал заниматься рок-музыкой, в последнюю очередь я думал о деньгах, — рассказывал он потом. — Тогда было понятно, что, кроме серьезных неприятностей, за это ничего не получишь. Мы были значительно беднее, чем могли бы быть, работая на каких-то работах...»
Но Марианна умудрилась это исправить. Из цирка она принесла для рокеров списанные костюмы, придумала музыкантам имидж и стала активно администрировать концерты. Популярность «Кино» росла, а их отношения с Виктором крепли. В один прекрасный день артист представил девушку родителям, поставив перед фактом: они собираются вместе жить, а потом пожениться. «Марьяна была импульсивной, напористой, к тому же необыкновенно деятельной, — вспоминал отец Цоя, Роберт. — Валя (мама музыканта) считала, что Марьяна Витьку охмурила, сама на себе женила. Невестка об этом знала, и наши отношения были весьма натянутыми».
В 1985 году, через год после свадьбы, Марианна исполнила мечту Цоя о сыне. Рождение Саши совпало с пиковой популярностью группы «Кино»: они гастролировали по СССР, Европе и США, Цоя стали приглашать на съемки в кино. В 87-м он поехал в Москву сниматься у Владимира Соловьева в фильме «Асса». И там встретил Наталью.
Три неразлучных года
Наталья Разлогова работала на картине ассистентом режиссера и была девушкой интеллигентной. Дочь дипломата, детство она провела во Франции, закончила филфак МГУ, изучала лингвистику. С Виктором Цоем — рок-музыкантом, окончившим ПТУ — у нее, на первый взгляд, не было ничего общего. Но именно с этой девушкой, по воспоминаниям близких, он по-настоящему перестал чувствовать себя одиноко. Марианне он сразу во всем признался, заявив с присущей ему прямотой, что полюбил другую. Но развода не последовало. По одной версии, Цой не хотел этого сам из-за сына. По другой — с окончательным разрывом тянула Марианна, а Виктор хотел официально оформить отношения с Натальей.
В какой-то момент Цой решил познакомить обеих своих женщин — и закатил по этому поводу банкет в ресторане. «Он не понимал, насколько мне было больно в тот момент. Удивительно то, что мы с этой дамой абсолютно разные. Я даже представить не могла, что Вите может понравиться такая девушка. Насколько я не владею собой, настолько она собой владела. Я — это бочка с порохом. Она — абсолютная скала», — вспоминала Марианна.
Тем не менее, скандалов она не закатывала. Цой с Натальей поселились в Москве и провели последние три года жизни музыканта, практически не расставаясь. Летом у пары была традиция — отдыхать в Юрмале у друзей Натальи. Туда они и отправились в августе 1990 года. С собой Цой взял сына Сашу — в день, когда он за ним приехал, Марианна видела мужа в последний раз.
После Цоя
15 августа 1990 года Виктор Цой погиб, заснув за рулем своего «Москвича». На похоронах в начале траурной процессии стояли обе его женщины: молчаливая Наталья и Марианна, обнимающая сына.
Они остались верны себе и после его смерти: официальная вдова посвятила себя изданию памятных дисков и книг, установке памятников Цою и сохранению его наследия. Своего мужа Марианна пережила всего на 15 лет: в 2005 году она скончалась от рака. Наталья же 20 лет хранила молчание. Она вышла замуж, эмигрировала в Америку и лишь к пятидесятилетию со дня рождения Виктора Цоя вновь напомнила о себе. Оказалось, что все эти годы она готовила документальный фильм «Цой — «Кино», который вышел в 2012 году.
Практически не общаясь с прессой, Наталья делает исключение для поклонников группы «Кино». С ними она иногда встречается и отвечает на вопросы, пытаясь стать связующим звеном между фанатами и их погибшим кумиром.
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