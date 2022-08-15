32 ГОДА СО ДНЯ ГИБЕЛИ МУЗЫКАНТА ⟩ Марианна Цой и Наталья Разлогова: любимые женщины Виктора Цоя

Главный рок-музыкант России конца восьмидесятых вовсе не был искушен в отношениях с женщинами. Когда музыканты «Кино» давали свои первые концерты на квартирниках, Виктору Цою было всего 19 — и музыка занимала все его мысли.

Знакомство на квартирнике

На одном из таких квартирников он и познакомился с Марианной Родованской. 5 марта 1981 года было ее днем рождения — девушке исполнялось 23 года, но она чувствовала себя гораздо старше этой рок-тусовки. Марианна успела выйти замуж и развестись, работала на относительно нормальной работе (заведовала цехами постановочной части в цирке) и в тот вечер не собиралась идти на квартирник — но почему-то пошла. Цой ей понравился. Он тоже отличался от других, и не только внешностью. На фоне других музыкантов он меньше пил, меньше говорил и казался старше своих 19 лет. Сказалось корейское происхождение: немногословность мужчин — их отличительная особенность, которую Виктор перенял от отца.

Уходя с вечеринки, Марианна написала свой телефон помадой (ручки не нашлось) на клочке бумаги и вручила ее Цою. Он позвонил. Первые свидания были совершенно невинными: они просто гуляли по Ленинграду и много разговаривали. Марианна с ужасом ждала момента, когда Виктор начнет играть ей свои песни — боялась разочароваться. Впечатление оказалось прямо противоположным: музыка Цоя ей не только понравилась, но и показалась весьма перспективной для зарабатывания денег.