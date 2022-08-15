Есть люди, которые уверяют, что стрижка во время убывающей Луны приведёт к тому, что волосы будут расти медленнее. Поэтому идут к мастеру только когда Луна «растёт». Есть даже мнение, что и окрашивание в эти дни получается лучшим, а краска держится дольше. Это точно «работает»? Откуда пошло такое поверье?
Волосы лучше стричь на растущую Луну: откуда пошла эта примета, миф это или реальность
Не просто волосы
Наши с вами предки верили, что волосы — это не просто кое-что красивое, что растёт из головы (и из других мест). Волосы наделялись магическими свойствами. Считалось, что в длинных и густых волосах содержится жизненная сила, и каждый из них — словно бы нить, связывающая человека с этим миром. Недаром другое название волос — «космы». Что-то из разряда космического... Поэтому к своим волосам наши предки относились бережно, многие либо не стригли их вообще, либо делали это только в определённое время, пишет novochag.ru.
А уж про длинные женские волосы вообще ходили легенды. Так у древних славян считалось, что в женских волосах сосредоточена такая сила, что воинам перед схваткой предписывалось расчёсывать косы своих жён. Люди верили, что это принесёт силы и удачу. А замужним женщинам полагалось покрывать свои волосы платком, чтобы оградить себя от «сглаза» и несчастья.
При чём здесь Луна
Луна действительно влияет на многое на Земле. Взять хотя бы приливы и отливы в морях. Наши предки считали, что спутник Земли напрямую связан с плодородием. И верили, что «растущая» Луна может придать силу не только растениям, но и волосам. Более того, славяне считали, что стрижка в неблагоприятный день может навредить здоровью и благополучию конкретного человека.
Подтверждает ли это наука
Что наука сейчас говорит о возможной связи между периодами стрижки волос и Луной? Разочаруем вас: никакой связи между растущей и убывающей Луной и состояние волос учёные не нашли. Дело в том, что волос — это уже сформированная и не изменяющаяся структура. Все активные биохимические процессы, которые влияют на формирование волоса, происходят в волосяных фолликулах. А фолликулы — «сидят» в толще кожи головы, на глубине 3–5 миллиметров.
В среднем волосы отрастают на 1-1,5 сантиметра в месяц, а значит — примерно на 15 сантиметров в год. И больше всего наша скорость роста волос зависит генов, которые мы получили от родителей. Так что для ваших волос абсолютно неважно, когда вы решите подстричься. На «новую Луну», на полную или на «убывающую».
Так же наука не подтверждает, что регулярная стрижка кончиков волос помогает сделать их более сильными и густыми. Однако отсутствие секущихся концов действительно делает волосы визуально более здоровыми.
По большому счёту наверное многие из вас уже поняли, что не в скорости роста волос дело. А в их здоровье, хорошем объёме и густоте. Поэтому идите спокойно стричься, когда у вас есть для этого свободное время, а не когда Луна вам это «позволит».