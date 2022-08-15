Волосы лучше стричь на растущую Луну: откуда пошла эта примета, миф это или реальность

Не просто волосы

Наши с вами предки верили, что волосы — это не просто кое-что красивое, что растёт из головы (и из других мест). Волосы наделялись магическими свойствами. Считалось, что в длинных и густых волосах содержится жизненная сила, и каждый из них — словно бы нить, связывающая человека с этим миром. Недаром другое название волос — «космы». Что-то из разряда космического... Поэтому к своим волосам наши предки относились бережно, многие либо не стригли их вообще, либо делали это только в определённое время, пишет novochag.ru.

А уж про длинные женские волосы вообще ходили легенды. Так у древних славян считалось, что в женских волосах сосредоточена такая сила, что воинам перед схваткой предписывалось расчёсывать косы своих жён. Люди верили, что это принесёт силы и удачу. А замужним женщинам полагалось покрывать свои волосы платком, чтобы оградить себя от «сглаза» и несчастья.

При чём здесь Луна

Луна действительно влияет на многое на Земле. Взять хотя бы приливы и отливы в морях. Наши предки считали, что спутник Земли напрямую связан с плодородием. И верили, что «растущая» Луна может придать силу не только растениям, но и волосам. Более того, славяне считали, что стрижка в неблагоприятный день может навредить здоровью и благополучию конкретного человека.

Подтверждает ли это наука