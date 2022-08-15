«Зоны ожидания самолетов закрыты. Сотни людей ютятся по углам, а семьи с детьми сидят или лежат на полу», - описывает Мерили Тиммер ситуацию в аэропорту Бергамо, пишет Elu24.
НЕВЕРОЯТНО! ⟩ Эстонка, путешествующая по Италии, была поражена царящим хаосом и беспределом в аэропорту Бергамо
Всего несколько дней назад известная эстонская ясновидящая Мерили Тиммер опубликовала в соцсетях снимки из Италии. И это были не радостные и пронизанные солнцем фотографии. Как оказалось, окончание ее отпуска было не слишком приятным.
«Ух ты, до чего же нелогичными могут быть «правила ковида». Италия просто удивляет тебя до предела», - пишет Тиммер в Facebook. Ее поразило происходящее в аэропорту Бергамо. Собственно, не только в аэропорту она удивлялась нелепым требованиям. «Первый фантастический сюрприз: везде маска необязательна, но если вы едете на пароме, где места для пассажиров находятся на открытом воздухе, вы должны надевать маску FFP2. На открытом воздухе, под 30-градусным солнцем», - пишет Тиммер.
В аэропорту Бергамо царил хаос. «В аэропорту не пускают людей в зону выхода на посадку, где они могли бы передвигаться свободно, и люди вынуждены толпится в аэропорту, где нет места, чтобы присесть. Видимо, так власти Италии препятствуют распространению ковида», - иронизирует Тиммер.
Мерили пишет, что людям негде было присесть в ожидании самолетов, поэтому они размещались на полу. «Люди также лежат на улице на скамейках, потому что внутри аэропорта нет места. Понятно, что количество авиапассажиров постоянно увеличивается. Семьи с маленькими детьми вынуждены находиться на грязном полу». В аэропорту было открыто только одно кафе. «Все эти сотни посетителей могли купить кофе и что-то перекусить только там», - ужасается Тиммер.
Наша ясновидящая спросила охранника у выхода на посадку, куда ей можно присесть, если все места для сидения заняты. Охранник пожал плечами, мол, не мои проблемы. «Невероятно, но факт», - констатирует Тиммер. Она была вынуждена ждать своего рейса снаружи аэропорта вместе с остальными. «Просто негде было больше находиться», - подытожила Тиммер.
Посольство Эстонии в Риме сообщает, что в стране рекомендуется носить защитную маску в общественных закрытых помещениях и на многолюдных мероприятиях на открытом воздухе. Однако маски FFP2 требуются лишь в общественном транспорте (самолеты, поезда, лодки, автобусы), театрах, кинотеатрах, стадионах и других местах массовых развлечений.