НЕВЕРОЯТНО! ⟩ Эстонка, путешествующая по Италии, была поражена царящим хаосом и беспределом в аэропорту Бергамо

Всего несколько дней назад известная эстонская ясновидящая Мерили Тиммер опубликовала в соцсетях снимки из Италии. И это были не радостные и пронизанные солнцем фотографии. Как оказалось, окончание ее отпуска было не слишком приятным.

«Ух ты, до чего же нелогичными могут быть «правила ковида». Италия просто удивляет тебя до предела», - пишет Тиммер в Facebook. Ее поразило происходящее в аэропорту Бергамо. Собственно, не только в аэропорту она удивлялась нелепым требованиям. «Первый фантастический сюрприз: везде маска необязательна, но если вы едете на пароме, где места для пассажиров находятся на открытом воздухе, вы должны надевать маску FFP2. На открытом воздухе, под 30-градусным солнцем», - пишет Тиммер.

Аэропорт Бергамо произвел на Мерили удручающее впечатление Фото: Merily Timmer

В аэропорту Бергамо царил хаос. «В аэропорту не пускают людей в зону выхода на посадку, где они могли бы передвигаться свободно, и люди вынуждены толпится в аэропорту, где нет места, чтобы присесть. Видимо, так власти Италии препятствуют распространению ковида», - иронизирует Тиммер.

Мерили пишет, что людям негде было присесть в ожидании самолетов, поэтому они размещались на полу. «Люди также лежат на улице на скамейках, потому что внутри аэропорта нет места. Понятно, что количество авиапассажиров постоянно увеличивается. Семьи с маленькими детьми вынуждены находиться на грязном полу». В аэропорту было открыто только одно кафе. «Все эти сотни посетителей могли купить кофе и что-то перекусить только там», - ужасается Тиммер.

Наша ясновидящая спросила охранника у выхода на посадку, куда ей можно присесть, если все места для сидения заняты. Охранник пожал плечами, мол, не мои проблемы. «Невероятно, но факт», - констатирует Тиммер. Она была вынуждена ждать своего рейса снаружи аэропорта вместе с остальными. «Просто негде было больше находиться», - подытожила Тиммер.

Аэропорт Бергамо Фото: Merily Timmer