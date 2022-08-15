Пн, 15.08.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Хороший метаболизм или отказ от еды? Почему Катя Варнава выглядит истощенной

Limon.ee
Хороший метаболизм или отказ от еды? Почему Катя Варнава выглядит истощенной
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Когда-то Екатерина Варнава была такой
Когда-то Екатерина Варнава была такой Фото: Shutterstock

В последнее время артистка, про мнению поклонников, выглядит чересчур худой. Кате Варнаве рекомендуют побольше налегать на калорийную пищу, в то время как она сама лишь наслаждается жизнью и не комплексует из-за внешности, пишет «Стархит».

По слухам, не так давно 37-летняя Екатерина рассталась с режиссером Александром Молочниковым, из-за чего стала буквально таять на глазах. Сама Варнава не комментирует перемены в личной жизни, да и вообще старается делиться с подписчиками лишь позитивными моментами.

Пластический хирург и диетолог Лия Гавашели считает, что стройная фигура звезды — результат ограничений в питании. «Раньше Катя Варнава была девушкой в теле. С чем это было связано — сказать сложно. Возможно, она налегала на спиртное, любила хорошо поесть. Возможно, на фигуру таким вот образом сказались стрессы. По всей видимости, теперь она захотела быть худой. У нее сейчас дефицит массы тела. Это тоже считается нарушением обмена веществ», — говорит специалист.

По словам Гавашели, Варнаве не помешало бы нарастить мышечную массу и немного жира... «Когда у женщины мало жира, у нее прослеживается нехватки эстрогенов — страдает женской здоровье, может нарушиться менструальный цикл или вовсе исчезнуть. А еще женщине необходимо заходить в период менопаузы с мышечной массой, потому что со временем она и так уходит естественными образом. По всей видимости, Катя отдает дань моде. Возможно, она сидит на диете, использует какие-то средства для похудения. Но мы не можем сейчас судить об образе жизни нашей героини. Может быть, ей все нравится в себе», — подчеркнула доктор.

Напомним, несколько лет назад Катя Варнава уже делилась с поклонниками секретом похудения, который заключался в особом рационе и активном образе жизни. «Как и обещала, небольшой пост по поводу питания: что я ем, в каком количестве. И вообще — ем ли я! Итак! Конечно, я ем. Причем нормально! 1,75 живого роста надо еще прокормить! Я не стопроцентный вегетарианец, иногда ем яйца и творог. Мясо, рыбу, птицу, морепродукты не ем. Вот мой рацион на мой обычный многообещающий день.

Утро. Стакан теплой воды, потом завтрак: чашка, творог, грецкие орехи, ягода или мед. Одна ложка. Всего понемногу. Обед. Например, вчера был сыр тофу на гриле, фасоль на пару и овощной салат: цукини, перец, огурцы с оливковым маслом. Ужин. Вот где самое интересное! К вечеру организм хочет есть. У меня ужин случается редко из-за занятости, но если случается, то не позднее 6-7 часов и, как правило, это овощи либо в салате, либо на пару», — отмечала она еще в 2018 году.

Ключевые слова
Наверх