Хороший метаболизм или отказ от еды? Почему Катя Варнава выглядит истощенной

По слухам, не так давно 37-летняя Екатерина рассталась с режиссером Александром Молочниковым, из-за чего стала буквально таять на глазах. Сама Варнава не комментирует перемены в личной жизни, да и вообще старается делиться с подписчиками лишь позитивными моментами.

Пластический хирург и диетолог Лия Гавашели считает, что стройная фигура звезды — результат ограничений в питании. «Раньше Катя Варнава была девушкой в теле. С чем это было связано — сказать сложно. Возможно, она налегала на спиртное, любила хорошо поесть. Возможно, на фигуру таким вот образом сказались стрессы. По всей видимости, теперь она захотела быть худой. У нее сейчас дефицит массы тела. Это тоже считается нарушением обмена веществ», — говорит специалист.