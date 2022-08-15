Астролог Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которых ждет судьбоносное решение до конца августа 2022

Известный астролог Павел Глоба сообщил о том, что два знака Зодиака уже до конца августа должны будут принять важное решение, которое поменяет их жизнь.

Причину астролог указывает в положении Урана, который является самым противоречивой планетой.

Раки должны будут изменить взгляды, которые сложились у них за всю жизнь. Вероятно, им придется проявить твердость, так как на работе неизбежны конфликты.

Если это не удастся, вероятна смена места работы. Шансы, которые выпадут до конца августа нужно оценить с трезвой головой и не наломать дров.

Вторыми должны задуматься о своей участи Скорпионы.

Им не только надо решать проблемы, но и искать новое место работы или дома, потому что варианты, которые поступят, будут на руку родным. Но думать об этом надо самим, а не перекладывать решение на других.

Скорпионам предстоит до конца августа оперативно принять ряд важных решений.

Может поступить предложение о смене работы и переезде, есть вероятность, что незамедлительных решений потребуют родные.