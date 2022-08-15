«Война за лежаки» на европейских курортах приняла экстремальную фазу - отчаявшиеся туристы устраивают «ночной дозор», занимая шезлонги полотенцами уже с вечера, а не как раньше - с 6 утра. А некоторые оригиналы весьма изобретательно мстят любителям оставить полотенце на лежаке, занимая таким образом место: в ход пошли «сахарные диверсии». Экстренные меры приходится принимать также и владельцам отелей, пишет tourprom.ru.
Отчаявшиеся туристы развязали войны в Испании: в бой пошел ночной дозор и сахарные диверсии
Очередное видео о «войнах за лежаки» было опубликовано на TikTok: согласно ему, туристы уже перешли от утренних забегов к «ночному дозору». «Сейчас восемь вечера, - говорит комментатор, показывая на видео бассейн отеля, окруженный пустыми шезлонгами, - как вы видите, все уже положили свои пляжные полотенца, чтоб занять лежаки на следующий день».
Под видео появилась масса возмущённых комментариев. Борьба за «место под солнцем» явно начала доставать туристов. Часть комментаторов озвучивает обычную «форму протеста» против занятых шезлонгов, то есть: «Это вообще не важно, если здесь никого нет, я просто сброшу это полотенце и сяду». Нашлись и более мстительные и оригинальные в идеях наказания: «Мои друзья ходили в бассейн рано утром, смачивали полотенца и насыпали на них сахар. Полотенца оказались покрыты муравьями и другими насекомыми».
В итоге, чтоб избежать повреждения имущества и громких скандалов, некоторые владельцы отелей на курортах Европы вынуждены были принять меры. Часть из них просит туристов заранее бронировать лежаки, которые «закрепляются» за туристом на всё время отдыха. В некоторых отель уже официально предупреждает, что местные служащие имеют право снять полотенце, если никто не использует лежак в течение какого-то периода времени.
Напомним, этим летом в соцсетях появилось крайне много роликов, как иностранцы на курортах Испании, Италии и Греции устраивают утренние забеги к шезлонгам с полотенцами наперевес. Основными любителями такого «спорта» оказались британцы и французы. На многочисленных кадрах видно, как каждое утро туристы бегут из отеля с полотенцами, сбивая друг друга с ног, чтобы попытаться занять лучшие места у бассейна. Один из пользователей наложил поверх своего видео саксофонную версию Бенни Хилла yakety, чтобы подчеркнуть комичность момента, и подписал свой ролик: «Сумасшедшие сбивают друг друга с ног, чтобы добраться до лежака».
Очередной ролик с отдыхом в стиле «Тагил», причём не с российского, а с испанского курорта Майорка, вывесила в TikTok российская туристка Светлана. Именно так она назвала толпу туристов, сносящую всё на своём пути с «вожделенной» целью занять лежаки у бассейна.
Как уверила туристка, такое «нелепое зрелище» можно наблюдать каждый день примерно с 9 утра — огромная толпа туристов, в основном британских и немецких, совершает безумный рывок и за какие-то пару секунд все лежаки оказываются заняты полотенцами и сумками. Иногда не обходится и без стычек.
«Очень грустно, что люди так варварски себя ведут, чтоб получить шезлонг у бассейна», - комментируют пользователи. Другие отмечают, что это еще не худший случай — в некоторых отелях на той же Майорке такие «войны» начинаются и раньше — с шести утра.