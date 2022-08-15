Отчаявшиеся туристы развязали войны в Испании: в бой пошел ночной дозор и сахарные диверсии

Очередное видео о «войнах за лежаки» было опубликовано на TikTok: согласно ему, туристы уже перешли от утренних забегов к «ночному дозору». «Сейчас восемь вечера, - говорит комментатор, показывая на видео бассейн отеля, окруженный пустыми шезлонгами, - как вы видите, все уже положили свои пляжные полотенца, чтоб занять лежаки на следующий день».

Под видео появилась масса возмущённых комментариев. Борьба за «место под солнцем» явно начала доставать туристов. Часть комментаторов озвучивает обычную «форму протеста» против занятых шезлонгов, то есть: «Это вообще не важно, если здесь никого нет, я просто сброшу это полотенце и сяду». Нашлись и более мстительные и оригинальные в идеях наказания: «Мои друзья ходили в бассейн рано утром, смачивали полотенца и насыпали на них сахар. Полотенца оказались покрыты муравьями и другими насекомыми».

В итоге, чтоб избежать повреждения имущества и громких скандалов, некоторые владельцы отелей на курортах Европы вынуждены были принять меры. Часть из них просит туристов заранее бронировать лежаки, которые «закрепляются» за туристом на всё время отдыха. В некоторых отель уже официально предупреждает, что местные служащие имеют право снять полотенце, если никто не использует лежак в течение какого-то периода времени.