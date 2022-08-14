Проклятие фараона: появились новые доказательства кражи сокровищ Тутанхамона

Письма, которые сейчас находятся в частной коллекции, будут опубликованы в готовящейся книге издательства Оксфордского университета «Тутанхамон и гробница, изменившая мир».

Ее автор, Боб Брайер, ведущий египтолог Университета Лонг-Айленда, рассказал Observer, что давно ходят слухи о том, что Картер присваивал сокровища: «Но теперь в этом нет никаких сомнений».

В этом году исполняется 100 лет со дня открытия Картером и его финансовым покровителем лордом Карнарвоном гробницы мальчика-фараона, наполненной тронами, колесницами и тысячами предметов, необходимых в загробном мире. В течение следующего десятилетия Картер руководил их вывозом и транспортировкой по Нилу в Каир для демонстрации в Египетском музее.

Некоторые египтологи оспаривают утверждение Картера о том, что сокровища гробницы были разграблены в античные времена. В 1947 году в малоизвестном научном журнале в Каире Альфред Лукас, один из сотрудников Картера, сообщил, что Картер сам тайно взломал дверь в погребальную камеру, прежде чем снова запечатать ее и закрыть отверстие.