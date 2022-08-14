Умер первый эстонский панк-рокер Ричард Ноол

Панк-музыкант и солист группы Vennaskond Тыну Трубецкой пишет, что Ричард (он же Рихо) Ноол умер у себя дома 11 августа. В 1984 году он был барабанщиком группы Vennaskond.

Трубецкой вспоминает свою первую встречу с Рихо в феврале 1981 года в Тарту, когда он посещал курсы искусства и живописи. «Я остановился в гостинице "Тарту" рядом с автовокзалом, и вскоре ко мне зашли два панка, и одним из них был Рихо Ноол», - отметил Трубецкой, добавив, что в то время он сам был панком.