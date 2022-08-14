Отчет экспертов: пистолет «нельзя заставить стрелять без нажатия на спусковой крючок».
ФБР обозначило ответственность Алека Болдуина за смерть украинки
В деле о гибели от руки Алека Болдуина участницы съемок фильма Rust появилась новая страница. В отчете ФБР говорится, что актер нажал на курок пистолета, убившего кинооператора Галину Хатчинс.
Актер, который был одним из продюсеров фильма Rust («Ржавчина»), а также его звездой, всегда утверждал, что пистолет выстрелил без его нажатия на курок. Однако в отчете экспертов говорится, что смерть 42-летней Галины Хатчинс наступила в результате несчастного случая.
Как сообщает Sky News, согласно отчету ФБР, 21 октября прошлого года Алек Болдуин нажал на спусковой крючок пистолета, убившего оператора на съемочной площадке.
Алек Болдуин случайно застрелил уроженку Житомирской области Украины Галину Хатчинс (урожденная Галина Андросович) во время съемок фильма в октябре 2021 года, но всегда утверждал, что на самом деле он не нажимал на курок.
В интервью ведущему канала ABC Джорджу Стефанопулосу в декабре прошлого года Болдуин заявил, что не стрелял из оружия. «Спусковой крючок не был нажат, – уверял артист. – Я не нажимал на курок».
По его словам, он считал, что держал в руках оружие без боевых патронов, когда оно выстрелило, и пуля попала в Хатчинс, убив ее. В результате инцидента был также ранен режиссер фильма Джоэл Соуза.
Тем не менее недавно завершенное ФБР судебно-медицинское расследование показало, что из рассматриваемого оружия нельзя было выстрелить без физического нажатия на спусковой крючок.
В отчете, который удалось изучить Sky News, говорится, что пистолет «нельзя заставить стрелять без нажатия на спусковой крючок».
Выводы были рассмотрены Управлением медицинских следователей Нью-Мексико, и в дополнительном отчете о вскрытии смерть Галины Хатчинс была классифицирована как несчастный случай. «Смерть наступила от огнестрельного ранения грудной клетки, – говорится в сообщении. – Изучение имеющихся отчетов правоохранительных органов не выявило убедительных доказательств того, что огнестрельное оружие было намеренно заряжено боевыми патронами на съемочной площадке. На основании всей доступной информации, включая отсутствие явного умысла причинить вред или смерть, способ смерти лучше всего классифицировать как несчастный случай».
Болдуин считал, что кольт, который ему вручили, когда он собирался снимать сцену на съемочной площадке вестерна в Нью-Мексико, был незаряженным. В телеинтервью о стрельбе во время съемок фильма он сказал, что «пошел бы на все, чтобы исправить то, что произошло», но не чувствует вины за фатальную стрельбу, заявив, что хотя «кто-то несет ответственность за то, что произошло... Я знаю, что это не я».
Прокуратура еще не приняла решения о том, будет ли Болдуину или кому-либо еще предъявлено уголовное обвинение, поскольку детективы все еще ждут изучения записей телефонных разговоров Алека Болдуина.