ФБР обозначило ответственность Алека Болдуина за смерть украинки

В деле о гибели от руки Алека Болдуина участницы съемок фильма Rust появилась новая страница. В отчете ФБР говорится, что актер нажал на курок пистолета, убившего кинооператора Галину Хатчинс.

Актер, который был одним из продюсеров фильма Rust («Ржавчина»), а также его звездой, всегда утверждал, что пистолет выстрелил без его нажатия на курок. Однако в отчете экспертов говорится, что смерть 42-летней Галины Хатчинс наступила в результате несчастного случая.

Как сообщает Sky News, согласно отчету ФБР, 21 октября прошлого года Алек Болдуин нажал на спусковой крючок пистолета, убившего оператора на съемочной площадке.

Алек Болдуин случайно застрелил уроженку Житомирской области Украины Галину Хатчинс (урожденная Галина Андросович) во время съемок фильма в октябре 2021 года, но всегда утверждал, что на самом деле он не нажимал на курок.

В интервью ведущему канала ABC Джорджу Стефанопулосу в декабре прошлого года Болдуин заявил, что не стрелял из оружия. «Спусковой крючок не был нажат, – уверял артист. – Я не нажимал на курок».

По его словам, он считал, что держал в руках оружие без боевых патронов, когда оно выстрелило, и пуля попала в Хатчинс, убив ее. В результате инцидента был также ранен режиссер фильма Джоэл Соуза.