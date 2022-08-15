Принц Уильям и Кейт Миддлтон в браке уже 11 лет. Их история была словно сказка, пока герцогиня не узнала об изменах мужа, пишет eg.ru.
Это конец: Кейт Миддлтон вынудили улыбаться любовнице принца Уильяма
Ведущие таблоиды Британии три года назад ошарашили поклонников королевской семьи. Оказалось, что помимо своей первой любви Джекки Крейг принц Уильям питает нежные чувства еще к одной девушке, и это не Кейт.
В 2019 году издание The Sun объявило, что Уильям закрутил роман с моделью Роуз Хэнбери. А позже слух подтвердил британский кулинарный критик Джайлс Корен. Он написал на своей страничке в «Твиттере»: «Я знаю об этом романе. Все знают об этом деле, дорогая».
Роуз часто приходила в гости к Кембриджам, она жила в Норфолке по соседству с загородной резиденцией герцога и герцогини и сдружилась с Кейт. У Роуз трое детей, которые играли с наследниками принца Уильяма. Миддлтон и не подозревала, что творилось у нее под носом. Когда же герцогине донесли о развлечениях мужа и подруги, она закатила скандал, вычеркнув Хэнбери из своего круга общения.
Лишь однажды после ссоры Кейт публично встретилась с Роуз — в январе 2020 года на воскресной службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Как не пыталась герцогиня избежать этого, она не смогла и была вынуждена несколько часов не только находиться рядом с любовницей мужа, но и улыбаться ей. Дело в том, что семейство Хэнбери имеет давние связи с королевской семьей: ее бабушка, леди Элизабет Ламбарт, была одной из подружек невесты на свадьбе Елизаветы II и принца Филиппа. А на службе в Сандрингеме королева собрала самых близких людей и Кейт не имела права сказать что-то против списка гостей Елизаветы II.
Когда снимки с мероприятия разлетелись по таблоидам, один из экспертов заявил, что брак Миддлтон и принца висит на волоске. «Это конец. Или очень близко к концу», — уверял журналист. Но Кейт нашла в себе мужество и не стала рушить свою семью из-за сплетен. Доказательств измены у нее не было, а за годы брака оболгать неоднократно пытались как ее, так и Уильяма. Только подругу, на всякий случай, герцогиня держит подальше от себя и своей семьи.