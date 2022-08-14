Десять элементов в образе, которые отталкивают окружающих: а у вас они есть?

3. Громоздкие аксессуары: сумки, украшения, жокейские сапоги. Эти вещи не могут случайно оказаться в образе: большая сумка — только если вы модель со съемок или путешествуете, обилие украшений — только если это часть вашего образа жизни или профессия, сапоги — если занимаетесь конным спортом или на улице холодно и сыро.

4. Темная одежда из бархата — это вечерняя история для похода в театр или юбилейного ужина. Днем может выглядеть неуместно, а оттенки бордового добавляют возраста даже молоденьким девушкам.

5. Рюкзаки. Особенно в цвет верхней одежды часто выглядят как горбы на спине. Если вы случайно оделись в один цвет с рюкзаком — несите его в руках.

6. Бежевые брюки — модная история, учитывая тренды, но часто выглядят как голые ноги, особенно если это лосины из эко кожи. Если вы не хотите такого эффекта, выбирайте более конкретные цвета: серый, хаки, коричневый.

7. Платья и юбки, если вы мужчина. Мы вступили в новую эру diversity (разнообразия) — мужчины уже носят платья и юбки. Однако перед встречей лучше предупредить, так как не все пока способны это спокойно вынести.

8. Блузы и платья в бабушкин мелкий цветочек — наивная романтика в прошлом. Сейчас этот принт неуместен и мало кому идет. Недопустим в сочетании с деловым костюмом.