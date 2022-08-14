В жизни бывают ситуации, когда нам очень нужно произвести хорошее впечатление и расположить к себе человека. Например, на собеседовании, свидании или при заключении важной сделки. Цена ошибки может быть слишком высока, пишет wday.ru.
Десять элементов в образе, которые отталкивают окружающих: а у вас они есть?
Здесь самое время вспомнить поговорку: «встречают по одежке, а провожают по уму». Психологи подсчитали, что на первое впечатление уходит от 2 до 7 секунд, а далее оно обычно только закрепляется и подтверждается.
Как одеться, чтобы не совершить масштабных промахов еще до начала беседы? Отвечает Ирина Мамонтова — творческий директор и основательница российского авторского ателье Woolmilk.
10 провальных элементов образа, которые могут оттолкнуть окружающих
Имея намерение расположить к себе собеседника, стоит избегать следующих элементов, фактур и цветов в образе:
1. Красный цвет в одежде — очень агрессивный и сильный. Он может подойти, если вы приехали на короткую (до 40 минут), но важную для вас лично встречу. Подходит для неизгладимого прощания с «бывшими», выхода на сцену, шикарной фотографии или съемок яркой сцены в кино. В жизни у окружающих от него может разболеться голова и они будут вас избегать даже неосознанно.
2. Черный цвет — это цвет самых особых мероприятий (например, свадьбы или похорон). Дресс-код по протоколу иногда предполагает смокинг или фрак черного цвета. Туфли в этом случае тоже черные, лаковые. В остальных случаях обилие черного может насторожить.
Следует также помнить, что одежда черного цвета очень маркая — на ней видно каждую пылинку. Если у вас перхоть или есть соседи по автобусу в пуховиках — про черный забудьте. И да, черный не стройнит, он конкретизирует все изъяны фигуры.
3. Громоздкие аксессуары: сумки, украшения, жокейские сапоги. Эти вещи не могут случайно оказаться в образе: большая сумка — только если вы модель со съемок или путешествуете, обилие украшений — только если это часть вашего образа жизни или профессия, сапоги — если занимаетесь конным спортом или на улице холодно и сыро.
4. Темная одежда из бархата — это вечерняя история для похода в театр или юбилейного ужина. Днем может выглядеть неуместно, а оттенки бордового добавляют возраста даже молоденьким девушкам.
5. Рюкзаки. Особенно в цвет верхней одежды часто выглядят как горбы на спине. Если вы случайно оделись в один цвет с рюкзаком — несите его в руках.
6. Бежевые брюки — модная история, учитывая тренды, но часто выглядят как голые ноги, особенно если это лосины из эко кожи. Если вы не хотите такого эффекта, выбирайте более конкретные цвета: серый, хаки, коричневый.
7. Платья и юбки, если вы мужчина. Мы вступили в новую эру diversity (разнообразия) — мужчины уже носят платья и юбки. Однако перед встречей лучше предупредить, так как не все пока способны это спокойно вынести.
8. Блузы и платья в бабушкин мелкий цветочек — наивная романтика в прошлом. Сейчас этот принт неуместен и мало кому идет. Недопустим в сочетании с деловым костюмом.
9. Шляпы — только если это свадьба в английском стиле, вы на курорте или на съемочной площадке. Если вы выбрали этот аксессуар частью своего образа, в театре его нужно снять, потому что людям за вами ничего не видно.
10. Слишком облегающие вещи — от них будет неудобно и вам, и собеседнику. Выбирайте свой размер или на размер больше. Иначе будет казаться, что вещь не ваша.
Подобных правил еще много: например, леопардовые принты уместны только как богемный шик, но нельзя носить их в виде коротких мини-юбок. Рюши и воланы неуместны в деловом дресс-коде, но чудесны для свиданий.
Не обязательно учить все это наизусть. Важно лишь понять, что избыточная нарядность, деланность образа, беспринципная элегантность, суровая классика в женских образах воспринимаются неуместными и архаичными. А первое впечатление можно произвести лишь раз, и оно всегда считывается с внешнего вида.
Внешность — это послание, сообщение, возможность донести то, что нельзя рассказать словами. Так давайте задумаемся, какое послание мы несем миру!