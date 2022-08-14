Мало кто знает, что у королевы Елизаветы есть официальный двойник, которая уже более трех десятилетий заменяет ее, когда это необходимо, пишет thevoicemag.ru.
ВИДЕО ⟩ 30 лет живет жизнью королевы, забыв о себе: всё об официальном двойнике Елизаветы II
«Запасная» королева – так называют Эллу Слок, которая уже более 30 лет заменяет Елизавету II на репетициях официальных мероприятий, ведь график правительницы Великобритании такой плотный, что везде успеть просто невозможно. В случае нездоровья или других причин, по которым Елизавета II не может присутствовать в том или ином месте, на помощь приходит ее официальный двойник.
Нельзя сказать, что внешне Элла – прямо копия Елизаветы, однако издалека их практически невозможно отличить. Рост, строение фигуры, прическа и отдельные черты лица делают женщин очень похожими. Эффект усиливают наряды, они в точности такие, как у правительницы Великобритании.
Сама Элла отмечает: она не двойник королевы в полном понимании этого слова, она ее дублер, похожая по параметрам.
Как Элла стала королевой
Слэк гордится своим званием. В одном из интервью она рассказала журналистам, как получила работу мечты. «Это случилось, когда я работала на BBC. Продюсер, отвечавший за Кенотаф (памятник, призванный увековечить память всех солдат, погибших в конфликтах с участием Великобритании. – Прим. ред.), зашел ко мне. Он сказал, что королева просила передать, что, когда она стояла у Кенотафа, ей сильно било в глаза солнце. Продюсер спросил, что мы можем с этим сделать», – вспоминала Элла в беседе с медиакомпанией Great Big Story.
Слэк, четко зная параметры королевы (любого британца разбуди среди ночи – и он ответит), предложила выход из ситуации. «Я сказала, что могла бы постоять там, где должна быть королева, чтобы убедиться, что солнце не будет светить в глаза Ее Величеству, ведь я одного роста с ней, а все режиссеры были мужчинами ростом под шесть футов (180 см). А потом меня стали регулярно просить заменить королеву на репетициях. Я ездила в ее королевской карете и каталась на лодке до лондонского Тауэра», — говорит официальный дублер.
Игра в королеву
Элла особенно гордится днем, когда она принимала участие в государственном открытии Парламента – главное церемониальное событие парламентского календаря, происходит каждый год в мае. Церемония проходит в Палате лордов и включает в себя речь с трона, известную как Речь королевы (или Речь короля). «Это было государственное открытие Парламента. Мне никогда не позволяли сесть на трон в Палате лордов. Я могу только стоять рядом с ним. А если я еду в карете или машине королевы, то я машу рукой.
События, в подготовке которых я принимала участие, транслируются по всему миру, их смотрят миллионы людей. Я тоже смотрю выходящие передачи, вижу там королеву и испытываю гордость за то, что я сделала для нее», — признавалась Элла.
Интересно, что Слэк живет не в Лондоне, а на небольшом острове Мэн с населением чуть больше 80 тысяч человек, расположенном в Ирландском море. Ее место жительства находится примерно на одинаковом расстоянии от Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса.
Еще интереснее тот факт, что за свою «работу» королевой Элла не получает ни копейки. Таким было ее решение. Слэк отказывается брать деньги, потому что считает свои обязанности перед короной «честью и удовольствием».