ВИДЕО ⟩ 30 лет живет жизнью королевы, забыв о себе: всё об официальном двойнике Елизаветы II

«Запасная» королева – так называют Эллу Слок, которая уже более 30 лет заменяет Елизавету II на репетициях официальных мероприятий, ведь график правительницы Великобритании такой плотный, что везде успеть просто невозможно. В случае нездоровья или других причин, по которым Елизавета II не может присутствовать в том или ином месте, на помощь приходит ее официальный двойник.

Нельзя сказать, что внешне Элла – прямо копия Елизаветы, однако издалека их практически невозможно отличить. Рост, строение фигуры, прическа и отдельные черты лица делают женщин очень похожими. Эффект усиливают наряды, они в точности такие, как у правительницы Великобритании.

Сама Элла отмечает: она не двойник королевы в полном понимании этого слова, она ее дублер, похожая по параметрам.

Как Элла стала королевой

Слэк гордится своим званием. В одном из интервью она рассказала журналистам, как получила работу мечты. «Это случилось, когда я работала на BBC. Продюсер, отвечавший за Кенотаф (памятник, призванный увековечить память всех солдат, погибших в конфликтах с участием Великобритании. – Прим. ред.), зашел ко мне. Он сказал, что королева просила передать, что, когда она стояла у Кенотафа, ей сильно било в глаза солнце. Продюсер спросил, что мы можем с этим сделать», – вспоминала Элла в беседе с медиакомпанией Great Big Story.