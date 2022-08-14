ОЦЕНИТЕ! ⟩ Вы только посмотрите, в чем пришла премьер-министр Финляндии на популярный фестиваль

В эти выходные в Хельсинки проходит фестиваль Flow, который два года подряд отменялсяа из-за пандемии. На мероприятии появилась и премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Ина Миккола, директор фестиваля, опубликовала фотографию с премьер-министром в Инстаграме и подписала так: «Глава государства хотела, чтобы на фотографии рядом с ней была принцесса, и мне пришлось согласиться». Ина отметила в комментариях, что оба платья были из магазинов секонд-хэнд. «Кстати, на нас обеих платья с блошиного рынка! Мое стоило девять евро, а Саннино восемь!»