Премьер-министр Финляндии Санна Марин снова привлекла к себе внимание, придя на фестиваль Flow в блестящем платье. Выяснилось, что купила она его на блошином рынке, пишет Elu24.
ОЦЕНИТЕ! ⟩ Вы только посмотрите, в чем пришла премьер-министр Финляндии на популярный фестиваль
Вы только посмотрите, в чем пришла премьер-министр Финляндии на популярный фестиваль
В эти выходные в Хельсинки проходит фестиваль Flow, который два года подряд отменялсяа из-за пандемии. На мероприятии появилась и премьер-министр Финляндии Санна Марин.
Ина Миккола, директор фестиваля, опубликовала фотографию с премьер-министром в Инстаграме и подписала так: «Глава государства хотела, чтобы на фотографии рядом с ней была принцесса, и мне пришлось согласиться». Ина отметила в комментариях, что оба платья были из магазинов секонд-хэнд. «Кстати, на нас обеих платья с блошиного рынка! Мое стоило девять евро, а Саннино восемь!»
Санна Марин этим летом посетила несколько популярных мероприятий, привлекая к себе внимание, например, на финский рок-фестиваль Ruisrock она пришла в черной косухе и майке.
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